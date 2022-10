Je kind veilig vervoeren in een autostoeltje van BeSafe? Er is genoeg keuze. Wij helpen je een veilig en comfortabel BeSafe-zitje kopen.

BeSafe iZi Go Modular i-Size toevoegen aan je favorieten

iZi Go Modular i-Size

BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size + iZi Modular i-Size base toevoegen aan je favorieten

iZi Go Modular X1 i-Size + iZi Modular i-Size base

BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size toevoegen aan je favorieten

iZi Go Modular X1 i-Size

BeSafe-autostoeltjes getest

In de test van autostoeltjes zitten meerdere stoeltjes van BeSafe. Ze zijn uitgebreid getest op veiligheid door middel van botstesten. Maar we beoordelen ook de ergonomie en het gebruiksgemak.

Door de autozitjes allemaal zo streng te testen, kunnen we jou laten weten welke het best is voor jou en je kindje.

BeSafe-autostoeltje kopen

Het van oorsprong Noorse bedrijf BeSafe heeft een groot assortiment aan autostoeltjes in onder meer zwart, grijs- en saliegroentinten. BeSafe heeft een autostoel voor elke leeftijd. En je kunt het kindje lang achteruit in zo'n BeSafe iZi vervoeren.

Afhankelijk van je wensen en de leeftijd en grootte van je kind kies je een geschikt autostoeltje. Ook de manier van vastzetten van het zitje kan voor jou van belang zijn. BeSafe heeft autostoeltjes die je vastzet met de autogordel, wat een goedkopere manier is. Maar veiliger en steviger is een BeSafe iZi kinderstoeltje dat je bevestigd met Isofix. De Isofix-bevestigingspunten zitten in bijna elke nieuwere auto.

Achteruit vervoeren is de meest veilige manier. Bij BeSafe vind je dus ook makkelijk een stoeltje voor de auto waarin je kind achteruit kan zitten. Zelfs voor een peuter van 105 cm.

Voordat je een BeSafe iZi gaat kopen is er genoeg om op te letten. Onze vergelijker helpt je kiezen.

BeSafe-autostoeltjes vergelijken

Vergelijk de BeSafe autostoeltjes op de verschillende eigenschappen en testresultaten om het beste BeSafe kinderzitje te vinden. Bekijk bijvoorbeeld voor welke leeftijden de stoeltjes geschikt zijn. Of filter op draaibaar stoeltje of andere mogelijkheden. Vergelijk ook de prijzen. Bezoek dan de winkel bij jou in de buurt om te zien welke kleuren ze aanbieden.