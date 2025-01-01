BeSafeStretch

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Peuter/kinderstoeltje te gebruiken voor kinderen vanaf 61 cm (ongeveer 6 maanden) tot 125 cm (ongeveer 6-7 jaar). Je gebruikt het stoeltje altijd achteruitkijkend en zet het stoeltje met de autogordel vast in de auto. Het stoeltje gebruikt een steunpoot en extra riempjes voor steun, dat maakt de installatie wat lastiger. Het stoeltje kan gebruikt worden in auto's zonder isofix. Check voor aanschaf of het stoeltje goed in je auto past bij de fabrikant of verkoper van het autostoeltje.