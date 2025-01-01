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BeSafeStretch

€ 520,-

Richtprijs

  • Soort:  Peuter/kinderstoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  61-125 cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Autogordel

Testresultaat

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Expert review

'De BeSafe Stretch is een achteruikijkend stoeltje dat je met de gordel vastzet. Het stoeltje gaat lang mee: je gebruikt het voor kinderen vanaf ongeveer 6 maanden (61 cm) tot een jaar of 6-7 (125 cm). Tegenover die langere gebruiksduur staat ook een stevig prijskaartje. Deze stoeltjes zijn gangbaar in Scandinavië, maar in Nederland nog vrij onbekend. Is dit stoeltje het geld waard?'

Merel van JaarsveltExpert autostoeltjes bij de Consumentenbond

Opgenomen in onze expert review

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Peuter/kinderstoeltje te gebruiken voor kinderen vanaf 61 cm (ongeveer 6 maanden) tot 125 cm (ongeveer 6-7 jaar). Je gebruikt het stoeltje altijd achteruitkijkend en zet het stoeltje met de autogordel vast in de auto. Het stoeltje gebruikt een steunpoot en extra riempjes voor steun, dat maakt de installatie wat lastiger. Het stoeltje kan gebruikt worden in auto's zonder isofix. Check voor aanschaf of het stoeltje goed in je auto past bij de fabrikant of verkoper van het autostoeltje.

Samenvatting

Soort
Peuter/kinderstoeltjes
Geschikt voor kinderen van
61-125 cm
Wijze van vastzetten zitje
Autogordel
Kijkrichting
Tegen de rijrichting in