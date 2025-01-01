BeSafeStretch

€ 520,-
Richtprijs
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'De BeSafe Stretch is een achteruikijkend stoeltje dat je met de gordel vastzet. Het stoeltje gaat lang mee: je gebruikt het voor kinderen vanaf ongeveer 6 maanden (61 cm) tot een jaar of 6-7 (125 cm). Tegenover die langere gebruiksduur staat ook een stevig prijskaartje. Deze stoeltjes zijn gangbaar in Scandinavië, maar in Nederland nog vrij onbekend. Is dit stoeltje het geld waard?'
Geschreven door de Consumentenbond