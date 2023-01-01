JoieSignature i-Level Pro

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Achteruitkijkend babyzitje geschikt voor baby’s van 40 cm tot 87 cm (ongeveer anderhalf jaar), goedgekeurd volgens i-Size. Het zitje wordt vastgezet met de driepuntsgordel van de auto. Het zitje is ook te gebruiken met een Isofix onderstel die los is aan te schaffen. Een overstap naar een ander zitje is pas nodig wanneer het hoofd van het kind de bovenrand van het zitje bereikt.