NunaArra Flex + BaseCurv

In de uitvoering
  • Soort:  Babystoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  40-87 cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Onderstel met Isofix
€ 540,-

Richtprijs

Specificaties

Over dit product

Achteruitkijkend babyzitje geschikt voor baby’s van 40 cm tot 87 cm (ongeveer anderhalf jaar), goedgekeurd volgens i-Size. Het zitje kan eenvoudig worden vastgezet op een Isofix-basis met steunpoot. De basis kan in de auto blijven zitten na installatie. Het stoeltje is zijwaards te draaien op het onderstel, om het gemakkelijker te maken om kind en stoeltje in de auto te zetten. Een overstap naar een ander zitje is pas nodig wanneer het hoofd van het kind de bovenrand van het zitje bereikt.

Samenvatting

Soort
Babystoeltjes
Geschikt voor kinderen van
40-87 cm
Wijze van vastzetten zitje
Onderstel met Isofix
Kijkrichting
Tegen de rijrichting in
Is het zitje universeel?
-