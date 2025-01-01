KinderkraftMink Pro 2 i-Size

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Achteruitkijkend babyzitje geschikt voor baby’s van 40 cm tot 87 cm (ongeveer anderhalf jaar), goedgekeurd volgens i-Size. Het zitje wordt vastgezet met de driepuntsgordel van de auto, maar de gordelgeleiders zijn smal en lastig te zien. Dit maakt installatie in de auto moeilijker. Het zitje is ook te gebruiken met een Isofix-onderstel dat los is aan te schaffen. Het draaghandvat moet voor installatie worden ingeklapt, wat soms onhandig kan zijn. Een overstap naar een ander zitje is pas nodig wanneer het hoofd van het kind de bovenrand van het zitje bereikt.