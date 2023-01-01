icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Ga naar hoofdinhoud
Toon alle producten

NunaArra Flex

In de uitvoering
  • Soort:  Babystoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  40-87 cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Autogordel
Bekijk alle specificaties

€ 280,-

Richtprijs

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid, start 3 maanden gratis en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Veiligheid
Gebruiksgemak
Ergonomie

Ook toegang tot deze test?

Start nu 3 maanden gratis
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Achteruitkijkend babyzitje geschikt voor baby’s van 40 cm tot 87 cm (ongeveer anderhalf jaar), goedgekeurd volgens i-Size. Het zitje wordt vastgezet met de driepuntsgordel van de auto. Het zitje is ook te gebruiken met een Isofix onderstel die los is aan te schaffen. Een overstap naar een ander zitje is pas nodig wanneer het hoofd van het kind de bovenrand van het zitje bereikt.

Samenvatting

Soort
Babystoeltjes
Geschikt voor kinderen van
40-87 cm
Wijze van vastzetten zitje
Autogordel
Kijkrichting
Tegen de rijrichting in
Is het zitje universeel?
-