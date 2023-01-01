JoieSignature i-Level Pro + i-Base Encore

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Achteruitkijkend babyzitje geschikt voor baby’s van 40 cm tot 87 cm (ongeveer anderhalf jaar), goedgekeurd volgens i-Size. Het zitje kan eenvoudig worden vastgezet op een Isofix-basis met steunpoot, of met een driepuntsgordel. De basis kan in de auto blijven zitten na installatie. Het stoeltje is zijwaards te draaien op het onderstel, om het gemakkelijker te maken om kind en stoeltje in de auto te zetten. Een overstap naar een ander zitje is pas nodig wanneer het hoofd van het kind de bovenrand van het zitje bereikt.