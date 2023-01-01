KinderkraftI-Lite
In de uitvoering
- Soort: Babystoeltjes
- Geschikt voor kinderen van: 40-87 cm
- Wijze van vastzetten zitje: Autogordel
€ 129,-Richtprijs
Testresultaat
Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
Achteruitkijkend babyzitje geschikt voor baby’s van 40 cm tot 87 cm (ongeveer anderhalf jaar), goedgekeurd volgens i-Size. Het zitje wordt vastgezet met de driepuntsgordel van de auto. Het zitje is ook te gebruiken met een Isofix onderstel die los is aan te schaffen. Een overstap naar een ander zitje is pas nodig wanneer het hoofd van het kind de bovenrand van het zitje bereikt.
