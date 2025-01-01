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JanéKombibaby

  • Soort:  Babystoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  40-87 cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Autogordel

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Achteruitkijkend babyzitje geschikt voor baby’s van 40 cm tot 87 cm (ongeveer anderhalf jaar), goedgekeurd volgens i-Size. Bij het testen van de bekleding hebben we schadelijke stoffen gevonden. Het stoeltje krijgt daarom een afwaardering op het oordeel. Het zitje wordt vastgezet met de driepuntsgordel van de auto. Het zitje is ook te gebruiken met een Isofix-onderstel dat los is aan te schaffen. Voor meer comfort heeft het stoeltje een verstelbare stand. De rechtere stand biedt betere bescherming bij een ongeval. Het harnasje kan makkelijk in lengte aangepast worden. Een overstap naar een ander zitje is pas nodig wanneer het hoofd van het kind de bovenrand van het zitje bereikt.

Samenvatting

Soort
Babystoeltjes
Geschikt voor kinderen van
40-87 cm
Wijze van vastzetten zitje
Autogordel
Kijkrichting
Tegen de rijrichting in

Prijzen