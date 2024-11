Doonai + Doona i Isofix Base

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Achteruitkijkend babyzitje geschikt voor baby’s van 40 cm tot 85 cm (ongeveer anderhalf jaar). Het zitje kan eenvoudig worden bevestigd op een Isofix-basis met steunpoot, of met een driepuntsgordel in auto's zonder Isofix. Dit zitje is uitklapbaar en heeft wieltjes, waardoor het niet gedragen hoeft te worden buiten de auto, maar kan worden geduwd als een kinderwagen. Dit maakt het bijzonder geschikt voor reizigers, gebruikers van huur- of deelauto's, en voertuigen met een kleine kofferbak waar geen ruimte is voor een kinderwagen. Maar vanwege de beperkte bewegingsruimte in een autostoeltje is het geen geschikte permanente vervanging voor een kinderwagen. Een overstap naar een ander zitje is pas nodig wanneer het hoofd van het kind de bovenrand van het zitje bereikt. Het zitje is ook goedgekeurd voor gebruik in bepaalde vliegtuigen; controleer dit bij het boeken van een vlucht.