Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Vooruitkijkend kinderzitje geschikt voor kinderen van 76 cm tot 150 cm (ongeveer 1,5 tot 12 jaar). Omdat het zitje voorwaards gericht is, mag het zitje niet gebruik worden als je kind jonger dan 15 maanden is. Het zitje wordt eerst vastgezet met Isofix en Top-Tether, en kan vanaf 100 cm ook met de driepuntsgordel worden gebruikt. De hoogte van de gordels en hoofdsteun kan eenvoudig worden aangepast, zodat het zitje meegroeit met het kind. Voor extra stabiliteit kan de hoofdsteun van het voertuig worden verwijderd of achterstevoren worden geplaatst.