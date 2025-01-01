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Britax RömerVersafix

€ 250,-

Richtprijs

  • Soort:  Peuter/kinderstoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  76-150 cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Isofix

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Vooruitkijkend kinderzitje geschikt voor kinderen van 76 cm tot 150 cm (ongeveer 1,5 tot 12 jaar). Omdat het zitje voorwaards gericht is, mag het zitje niet gebruik worden als je kind jonger dan 15 maanden is. Het zitje wordt eerst vastgezet met Isofix en Top-Tether, en kan vanaf 100 cm ook met de driepuntsgordel worden gebruikt. De hoogte van de gordels en hoofdsteun kan eenvoudig worden aangepast, zodat het zitje meegroeit met het kind. Voor extra stabiliteit kan de hoofdsteun van het voertuig worden verwijderd of achterstevoren worden geplaatst.

Samenvatting

Soort
Peuter/kinderstoeltjes
Geschikt voor kinderen van
76-150 cm
Wijze van vastzetten zitje
Isofix
Kijkrichting
Met de rijrichting mee