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Maxi-CosiCabrioFix i-Size

In de uitvoering
  • Soort:  Babystoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  45-75 cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Autogordel

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Expert review

'De opvolger van de MaxiCosi Cabriofix ging even door het leven als Tinca, maar kreeg al gauw de vertrouwde naam weer terug. De Maxi-Cosi Cabriofix i-Size is een wat eenvoudiger model in het aanbod van Maxi-Cosi. Je kunt hem met de driepuntsgordel direct vastzetten in de auto. Maar hij is ook te gebruiken met het Cabriofix Isofix-onderstel. Je gebruikt dit zitje tot het kindje ongeveer 1 jaar is (75 cm lengte).'

Merel van JaarsveltExpert autostoeltjes bij de Consumentenbond

Opgenomen in onze expert review

  • Wat is er goed aan de Maxi-Cosi CabrioFix i-Size?
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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Achteruitkijkend babyzitje geschikt voor baby’s van 45cm tot 75cm. Je zet het zitje vast met behulp van de driepuntsgordel. Het zitje is ook te gebruiken met een Isofix onderstel.

Samenvatting

Soort
Babystoeltjes
Geschikt voor kinderen van
45-75 cm
Wijze van vastzetten zitje
Autogordel
Kijkrichting
Tegen de rijrichting in

Prijzen