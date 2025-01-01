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'De opvolger van de MaxiCosi Cabriofix ging even door het leven als Tinca, maar kreeg al gauw de vertrouwde naam weer terug. De Maxi-Cosi Cabriofix i-Size is een wat eenvoudiger model in het aanbod van Maxi-Cosi. Je kunt hem met de driepuntsgordel direct vastzetten in de auto. Maar hij is ook te gebruiken met het Cabriofix Isofix-onderstel. Je gebruikt dit zitje tot het kindje ongeveer 1 jaar is (75 cm lengte).'
Geschreven door de Consumentenbond