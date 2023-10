Maxi-Cosi Pebble 360 Pro + FamilyFix 360 Pro

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Achteruitkijkend babyzitje geschikt voor baby’s van 40cm tot 87cm, ongeveer anderhalf jaar. Je klikt het lichte zitje vast in het Isofix onderstel. Het zitje is ook te gebruiken zonder onderstel, je zet het stoeltje dan vast met de driepuntsgordel in de auto. Het onderstel is zijwaards te draaien, om het gemakkelijker te maken om kind en stoeltje in de auto te zetten. We troffen in de stof van dit autostoeltje schadelijke stoffen aan waardoor het stoeltje een afwaardering krijgt.