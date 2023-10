Maxi-Cosi Pearl 360 Pro + FamilyFix 360 Pro

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Peuterstoeltje te gebruiken vanaf 61cm tot 105cm, ongeveer 4 jaar. Het zitje kan met elke geschikte lengte achteruitkijkend gebruikt worden, maar vanaf 76 cm én wanneer het kind meer dan 15 maanden oud is is het ook mogelijk om het zitje vooruitkijkend te gebruiken. Het stoeltje is ook zijwaarts te draaien zodat je je kind gemakkelijker in het stoeltje kan zetten. Je kan het stoeltje dan ook een stukje over het onderstel naar buiten schuiven, waardoor het nog makkelijker is om je kind in- en uit het autostoeltje te halen.