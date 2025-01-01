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Joiei-Irvana

€ 130,-

Richtprijs

  • Soort:  Peuter/kinderstoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  76-150 cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Isofix

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Peuter/kinderstoeltje te gebruiken voor kinderen vanaf 76 cm (ongeveer 15 maanden) tot 150 cm (ongeveer 12 jaar). Omdat het zitje vooruitkijkend gericht is, mag het zitje niet gebruikt worden als je kind jonger dan 15 maanden is. Het zitje wordt eerst vastgezet met Isofix en Top-Tether, en kan vanaf 100 cm ook met de driepuntsgordel worden gebruikt. De hoogte van de gordels en hoofdsteun kan eenvoudig worden aangepast, zodat het zitje meegroeit met het kind. Vooral kleinere kinderen zitten wel vrij rechtop, omdat het stoeltje geen ligstand heeft.

Samenvatting

Soort
Peuter/kinderstoeltjes
Geschikt voor kinderen van
76-150 cm
Wijze van vastzetten zitje
Isofix
Kijkrichting
Met de rijrichting mee