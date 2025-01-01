Joiei-Irvana

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Peuter/kinderstoeltje te gebruiken voor kinderen vanaf 76 cm (ongeveer 15 maanden) tot 150 cm (ongeveer 12 jaar). Omdat het zitje vooruitkijkend gericht is, mag het zitje niet gebruikt worden als je kind jonger dan 15 maanden is. Het zitje wordt eerst vastgezet met Isofix en Top-Tether, en kan vanaf 100 cm ook met de driepuntsgordel worden gebruikt. De hoogte van de gordels en hoofdsteun kan eenvoudig worden aangepast, zodat het zitje meegroeit met het kind. Vooral kleinere kinderen zitten wel vrij rechtop, omdat het stoeltje geen ligstand heeft.