CybexPallas G3

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Peuter/kinderstoeltjes te gebruiken voor kinderen vanaf 76 cm (ongeveer anderhalf jaar) tot 150 cm (ongeveer 12 jaar). Omdat het zitje voorwaards gericht is, mag het zitje niet gebruikt worden als je kind jonger dan 15 maanden is. De vangtafel verlaagd het risico op verwonding van het kind bij botsing van voren. Maar niet alle kinderen vinden een vangtafel fijn. Probeer het daarom eerst uit in de winkel voor je hem aanschaft. De stoel wordt vastgezet met Isofix en steunpoot. Het stoeltje is niet met de driepuntsgordel vast te zetten.