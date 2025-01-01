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CybexPallas G3

  • Soort:  Peuter/kinderstoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  76-150 cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Isofix

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Peuter/kinderstoeltjes te gebruiken voor kinderen vanaf 76 cm (ongeveer anderhalf jaar) tot 150 cm (ongeveer 12 jaar). Omdat het zitje voorwaards gericht is, mag het zitje niet gebruikt worden als je kind jonger dan 15 maanden is. De vangtafel verlaagd het risico op verwonding van het kind bij botsing van voren. Maar niet alle kinderen vinden een vangtafel fijn. Probeer het daarom eerst uit in de winkel voor je hem aanschaft. De stoel wordt vastgezet met Isofix en steunpoot. Het stoeltje is niet met de driepuntsgordel vast te zetten.

Samenvatting

Soort
Peuter/kinderstoeltjes
Geschikt voor kinderen van
76-150 cm
Wijze van vastzetten zitje
Isofix
Kijkrichting
Met de rijrichting mee

Prijzen