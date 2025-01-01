ChiccoFullseat 360 i-Size + Full360 base

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Peuter/kinderstoeltje te gebruiken voor kinderen vanaf 61 cm tot 125 cm (ongeveer 12 jaar). Het zitje kan tot ongeveer 4 jaar achteruitkijkend gebruikt worden, maar vanaf 76 cm én wanneer het kind meer dan 15 maanden oud is is het ook mogelijk om het zitje vooruitkijkend te gebruiken. Kinderen tot 105 cm zet je vast in het harnasje. Je zet het stoeltje dan vast op het Isofix onderstel en met de steunpoot. Wanneer je kind ouder is gebruik je de autogordel. Gebruik deze stoel nooit zonder base met het ingebouwde harnas. Zonder base moet je het kind vastzetten met de autogordel, zoals in de handleiding staat. Het stoeltje is draaibaar zodat je je kind gemakkelijker in het stoeltje kunt zetten. Wanneer je gaat rijden draai je het stoeltje weer terug naar de rijpositie. Dit stoeltje hoort bij een modulair systeem: je kunt verschillende autostoeltjes van dit merk met de Isofix-base gebruiken.