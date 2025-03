De Consumentenbond raadt universele Isofix-adapters, bedoeld om zelf in (vaak oudere) auto's in te bouwen, af. Consumenten die geen Isofix in hun auto hebben, kunnen beter stoeltjes gebruiken die vast te zetten zijn met de autogordel.

Internationale waarschuwing

De Duitse RDW, Kraftfahrt-Bundesamt, plaatste een veiligheidswaarschuwing over deze universele Isofix-adapters op Safety Gate. Dit Europees alarmsysteem wisselt snel informatie uit over gevaarlijke producten tussen de Europese lidstaten.

Bol.com en Amazon

Universele Isofix-adapters werden in Nederland onder meer aangeboden via Bol.com en Amazon. Na melding van de Consumentenbond verwijderde Bol.com alle universele Isofix-adapters van zijn site. Amazon verwijderde alleen de onderzochte Isofix-adapters, maar verkoopt nog wel andere versies. Het platform laat weten dat klanten met zorgen over een gekochte adapter contact kunnen opnemen met de klantenservice. Bol.com benadert zelf klanten die in de afgelopen 6 maanden dit product hebben gekocht.

De Consumentenbond heeft een melding over de universele Isofix-adapters gedaan bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).