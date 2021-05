Even snel de winkel in als de baby lekker ligt te slapen in de auto. Helaas is dat niet zo ongevaarlijk als het klinkt. De temperatuur kan razendsnel oplopen in een auto, met name als de zon erop staat. Ook worden kinderen soms simpelweg vergeten. Dit kan levensgevaarlijk zijn.

Temperatuur auto

Op een warme zomerse dag is het wellicht voor iedereen vanzelfsprekend dat je kinderen niet alleen in de auto laat zitten. Maar het is een misverstand om te denken dat je alleen dan moet uitkijken. Ook op een lentedag kan het al snel snikheet worden in een auto. Dus laat je kinderen niet alleen achter in de auto. Ook niet met de ramen op een kiertje of in de schaduw. Dat is niet voldoende.

Buitentemperatuur Na 10 minuten Na 30 minuten 21°C 31°C 40°C 27°C 37°C 45°C 32°C 43°C 51°C

Daarnaast kan het voor kinderen ook een nare ervaring zijn om ‘opgesloten’ in een auto te zitten en kunnen ze in paniek raken.

Gevolgen kind in auto achterlaten

Wat gebeurt er als een kind in een hete auto komt te zitten? Bij een (te) hoge temperatuur begint het kind zich eerst ziek te voelen, raakt gedesoriënteerd en raakt uiteindelijk bewusteloos. Als de lichaamstemperatuur oploopt tot 41 graden, kan het kind overlijden.

Baby’s zijn extra kwetsbaar doordat ze minder goed in staat zijn om hun lichaamstemperatuur te regelen. Ze raken makkelijker oververhit.

Doordat kinderen in de auto worden achtergelaten of vergeten, sterven er in de Verenigde Staten elk jaar 35 tot 40 kinderen. In Europa zijn er ook incidenten bekend, maar zijn er geen statistieken van.

Grijp in als je een kind in een auto ziet

Regelmatig komt in het nieuws terug dat omstanders het leven van een kindje redden door in te grijpen. Zie je een kindje dat alleen in een warme auto zit? Zijn de ouders niet in de buurt en krijg je de deur niet open? Bel het alarmnummer en volg de gegeven instructies.

Waarschuwingen

De laatste jaren komen er steeds meer hulpmiddelen op de markt. Denk aan auto’s die je een waarschuwingssignaal geven of een reminder om te checken of er iemand achterin zit. En niet alleen de autofabrikanten zijn er mee bezig; ook zien we producten op de markt verschijnen die je zelf aan de gordeltjes vastzet en je waarschuwen als het kind alleen wordt achtergelaten. Het gebeurt namelijk lang niet altijd bewust. Het is weleens voorgekomen dat een ouder onderweg naar het werk vergat een (slapend) kindje af te zetten bij de kinderopvang. Met dramatische gevolgen...

