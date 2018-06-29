Gevolgen kind in auto achterlaten

Bij een (te) hoge temperatuur gaat een kind zich eerst ziek te voelen. Hij raakt gedesoriënteerd en uiteindelijk zelfs bewusteloos. Als de lichaamstemperatuur oploopt tot 41 graden, kan een kind overlijden.

Baby’s zijn extra kwetsbaar. Zij kunnen zelf minder goed hun lichaamstemperatuur regelen. Ze raken makkelijker oververhit.

In de Verenigde Staten sterven elk jaar 35 tot 40 kinderen doordat ze in de auto worden achtergelaten of vergeten. In Europa zijn ook incidenten bekend, maar er zijn geen statistieken van.

Temperatuur auto

Op een warme zomerse dag is het misschien vanzelfsprekend dat je kinderen niet alleen in de auto laat zitten. Maar het is een misverstand om te denken dat je alleen dan moet uitkijken. Ook op een lentedag kan het al snel snikheet worden in een auto. Dus laat je kinderen niet alleen achter in de auto. Ook niet met de ramen op een kiertje of in de schaduw. Dat is niet voldoende.

Buitentemperatuur Na 10 minuten Na 30 minuten 21°C 31°C 40°C 27°C 37°C 45°C 32°C 43°C 51°C

Het kan voor kinderen ook een nare ervaring zijn om ‘opgesloten’ in een auto te zitten. Ze kunnen daardoor in paniek raken.

Grijp in als je een kind in een auto ziet

Regelmatig komt in het nieuws terug dat omstanders het leven van een kindje redden door in te grijpen. Zie je een kindje dat alleen in een warme auto zit? Check of de ouders in de buurt zijn en of de deur open kan. Zo niet, bel het alarmnummer en volg de gegeven instructies.

Waarschuwingsystemen

De laatste jaren zijn er steeds meer hulpmiddelen om te voorkomen dat kinderen in een auto worden achtergelaten. Sommige nieuwe auto's hebben systemen die merken of er nog iemand op de achterbank zit nadat je de motor hebt uitgezet.

Euro NCAP test deze systemen bij nieuwe auto's. De systemen gebruiken sensoren om beweging of ademhaling waar te nemen. Als er een kind achterblijft, geven ze een waarschuwing. Er zijn ook losse producten te koop die hierbij kunnen helpen.

Het achterlaten van een kind in de auto gebeurt vaak onbewust. Een ouder vergeet bijvoorbeeld om onderweg naar het werk een (slapend) kindje bij de kinderopvang af te zetten. Met dramatische gevolgen.