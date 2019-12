Veelgestelde vragen over autostoeltjes op sociale media

Via Twitter en Facebook krijgen we vaak vragen over autostoeltjes. Bijvoorbeeld over de strengere eisen voor zittingverhogers en de nieuwe i-Size norm. Hoe zit het nou precies?

Heb je nog een vraag die hier niet tussen staat? Laat het dan weten, bijvoorbeeld via onze Baby & Kind facebookpagina of in onze community.

Wel of geen zittingverhoger zonder rugleuning?

Dat hangt niet van het kind af, maar van de zittingverhoger. Die moet goedgekeurd zijn voor het kind dat erop zit.

Het zit zo:

Op het stoeltje staat voor welke kinderen het geschikt is (gewichtsklasse of lengte). Alleen autostoeltjes die zijn goedgekeurd mogen worden verkocht en gebruikt. Voor zittingverhogers die nieuw op de markt komen gelden voortaan strengere eisen. Ze mogen alleen goedgekeurd worden voor kinderen die langer dan 125 cm zijn en meer dan 22 kg wegen. Kleinere kinderen mogen alleen op een zittingverhoger met rugleuning. Dit is veel veiliger.

Oudere stoeltjes mogen gewoon gebruikt worden door kleinere kinderen als ze daar destijds voor zijn goedgekeurd. Wij adviseren echter om dit niet te doen. Zulke kleine kinderen (in de praktijk zo'n 2,5 à 3 jaar oud) zitten dan te 'los' in de gordel. Bovendien biedt een zittingverhoger nul bescherming in een botsing van opzij.

Mijn kind niet in het stoeltje, moet ik een nieuwe kopen?

Stel je gebruik een zittingverhogingverhoger zonder rugleuning, maar je kind is nog geen 125 cm en 22 kg. Moet je dan een nieuw stoeltje kopen?

Officieel is dat niet nodig als je een stoeltje gebruikt dat volgens de fabrikant geschikt is voor je kind. Het stoeltje is dan destijds goedgekeurd voor kleinere kinderen en daarom mag je het nog gebruiken. Maar dat wil niet zeggen dat het veilig is. Wij adviseren voor kleinere kinderen zittingverhogers met rugleuning te gebruiken.

Mag een zittingverhoger voor kleine kinderen?

In de winkel staan nog zittingverhogers zonder rugleuning voor kinderen kleiner dan 125 cm en/of lichter dan 22 kg. Die mogen nog verkocht en gebruikt worden. Toch is het beter om kleinere kinderen niet op een zittingverhoger zonder rugleuning te zetten; dit is minder veilig. In de winkel herken je de ‘nieuwe’ stoeltjes door een label (te zien op de afbeelding).

Moet ik een i-size-kinderzitje kopen?

Nee, je hoeft geen stoeltje met i-size norm te kopen. Ook stoeltjes die zijn goedgekeurd volgens de vorige norm (R44) mogen gewoon gebruikt worden. Maar deze stoeltjes werden ten tijde van de goedkeuring niet getest op bescherming bij een botsing van opzij. De stoeltjes die voldoen aan de nieuwe i-size norm worden daar wél op getest.

Wil je zeker weten of een stoeltje veilig is bij een botsing van opzij? In onze test worden alle stoeltjes daarop getest, óók de oudere stoeltjes.

Op de achterbank passen geen 3 autostoeltjes, wat nu?

Dit is een vervelend probleem waar meer ouders met 3 kinderen mee zitten. Hopelijk wordt dit probleem in de toekomst minder groot, als de nieuwe i-size norm helemaal is ingevoerd. Daarin is de breedte van kinderzitjes beperkt tot 44 cm en dat zou bij veel auto’s minder problemen moeten geven. Maar daar hebben we nu niks aan.

Tot het zover is, wordt het passen en meten. Wil je 3 kinderen meenemen en heb je maar plaats voor 2 stoeltjes? Een kind van 3 jaar of ouder mag dan in de autogordel meerijden, maar erg veilig is dat niet.

Verder kan wellicht de TCS (de zwitserse ANWB) helpen: zij vergelijken auto's op dit punt, een (duitstalige) brochure is te downloaden op tcs.ch. In het algemeen bieden auto's met 3 losse stoelen in plaats van een achterbank de beste mogelijkheden.

