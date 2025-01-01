icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

Maxi-CosiJade + 3wayFix onderstel

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Babystoeltjes
  • Geschikt voor kinderen van:  40-70 cm
  • Wijze van vastzetten zitje:  Onderstel met Isofix

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Veiligheid
Gebruiksgemak
Ergonomie

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Expert review

Opgenomen in onze expert review

  • Wat is er goed aan de Maxi-Cosi Jade + 3wayFix onderstel?
  • Wat is er niet goed aan de Maxi-Cosi Jade + 3wayFix onderstel?
  • Wat moet ik nog meer weten over de Maxi-Cosi Jade + 3wayFix onderstel?

Expert review bekijken?

Word lid
Al lid? Log in

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Babywiegje dat dwars op de achterbank staat op een Isofix onderstel. Geschikt voor baby's tot 70 cm, dus een beperkte gebruiksduur. Je zal van stoeltje moeten wisselen wanneer je kind ongeveer 6 maanden is, al kan die leeftijd flink verschillen. Daarna kan een volgend stoeltje achteruitkijkend en later vooruitkijkend op het Isofix onderstel gezet worden. Het 3wayFix onderstel waarmee het stoeltje is getest is tegenwoordig minder goed verkrijgbaar. Het stoeltje past ook op het gelijkwaardige Familyfix onderstel van Maxi-Cosi.

Samenvatting

Soort
Babystoeltjes
Geschikt voor kinderen van
40-70 cm
Wijze van vastzetten zitje
Onderstel met Isofix
Kijkrichting
Dwars op de rijrichting