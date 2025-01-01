Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Babywiegje dat dwars op de achterbank staat op een Isofix onderstel. Geschikt voor baby's tot 70 cm, dus een beperkte gebruiksduur. Je zal van stoeltje moeten wisselen wanneer je kind ongeveer 6 maanden is, al kan die leeftijd flink verschillen. Daarna kan een volgend stoeltje achteruitkijkend en later vooruitkijkend op het Isofix onderstel gezet worden. Het 3wayFix onderstel waarmee het stoeltje is getest is tegenwoordig minder goed verkrijgbaar. Het stoeltje past ook op het gelijkwaardige Familyfix onderstel van Maxi-Cosi.