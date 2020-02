Buitenlandse webshops: onveilige verrekijkers

Wat is het probleem?

De verrekijkers werden onderzocht op gecholeerdere paraffines, PAK's en ftalaten in onderdelen die in contact komen met de huid. Het gaat hier om de oogschelpen, draagriemen en behuizing. Deze vervuilende stoffen kunnen rechtstreeks via de huid het lichaam binnendringen.

Stiftung Warentest vond ongewoon hoge niveaus van PAK's, waaronder naftaleen. Hiervan wordt vermoed dat het kanker veroorzaakt. De draagriemen van 2 modellen bevatten hoge gehaltes kankerverwekkende stoffen.

Om welke producten gaat het?

Wat heeft Stiftung Warentest gedaan?

Stiftung heeft de betreffende merken op de hoogte gesteld, maar geen actie gevraagd van eBay. Vanguard heeft aangegeven dat klanten het product Spirit XF 1042 met aankoopbewijs kunnen terugsturen. Steiner en Zeiss geven aan dat klanten de Steiner Skyhawk 4.0 10x42 en de Zeiss Terra ED 10x25 mogen omruilen. Braun is minder duidelijk, maar geeft aan dat er met de klanten individueel een oplossing gezocht kan worden.

De andere fabrikanten zeggen zich niet te herkennen in de resultaten en bieden geen oplossing of geven helemaal geen reactie.

Wat kun je zelf doen?

Je kunt aan de buitenkant niet zien of deze stoffen in te hoge concentraties in een product voorkomen. Je hebt sinds 2007 wel het recht om informatie bij fabrikanten op te vragen over de gebruikte stoffen in een product. Je kunt hiervoor een voorbeeldbrief (docx) van de Consumentenbond gebruiken.

Deze regeling is onderdeel van de REACH-verordening (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen) van de Europese Unie. Het kan nuttig zijn gebruik te maken van je 'recht om te vragen'. In de verordening (artikel 33) staat dat je het recht hebt om fabrikanten te vragen of er SVHC's (Substances of Very High Concern, oftewel Zeer Zorgwekkende Stoffen) in hun producten zitten.

Die SVHC's zijn wettelijk toegestane stoffen, maar ze zijn kandidaat om (eventueel) verboden te worden. De huidige regelgeving is hiervoor nu niet streng genoeg. Op de lijst met SVHC's staan nu 205 stoffen.

