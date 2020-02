Buitenlandse webshops: onveilige koolmonoxide- en rookmelders

Wat is het probleem?

Koolmonoxidemelders en rookmelders kunnen levens redden, maar dan moeten ze wel tijdig alarm geven. In een onderzoek van onze Engelse collega's bij Which? blijkt dat de koolmonoxide- en rookmelders die ze via online webwinkels kochten niet te vertrouwen zijn. Het gaat om de melders gekocht bij Ebay, AliExpress en Wish.

Ze kochten 7 CO-melders die het allen lieten afweten hoge concentraties te melden. Van 4 van de melders zou je mogelijk ook niet wakker worden als ze al afgaan, want het geluidsniveau is veel te laag: 70dB in plaats van de vereiste 80dB.

De 4 rookmelders die ze kochten lieten het ook afweten ongeacht het materiaal dat in de fik werd gestoken. Hierop hadden de melders alarm moeten geven.

Om welke producten gaat het?

De betreffende producten zijn inmiddels van de online webwinkels afgehaald. En dat niet alleen. In totaal zijn er naar aanleiding van het onderzoek van Which? 438 producten van de webwinkels gehaald. Vaak wordt eenzelfde product namelijk door meerdere aanbieders op de websites aangeboden.

Maar daarmee is het gevaar niet geweken. Ook nu zien we producten die gelijk zijn aan de geteste producten op de sites. Ze worden er afgehaald, maar er ook weer opgezet. Koop daarom in elk geval geen melder die lijkt op de onderstaande producten.

Wat kun je zelf doen?

Koop een melder die goed uit onze test in 2016 kwam.

Koop koolmonoxide- en rookmelders bij een betrouwbare Nederlandse winkel.

Lees ook: