Buitenlandse webshops: Make-up sets voor kinderen

Wat is het probleem?

Wanneer een website in het Nederlands is en in Nederland levert, kan het zijn dat het product toch niet uit de EU komt. En deze producten voldoen niet altijd aan EU-veiligheidsregels.

Wij bestelden 11 make-up sets voor kinderen en controleerden of op de producten de juiste informatie vermeld staat. Conclusie: de meeste van deze make-up sets mogen in Nederland niet verkocht worden. Er ontbreekt veel verplichte informatie of de informatie is in het Chinees. Ook zitten er veel spelfouten in de ingrediëntenlijsten.

Onduidelijke ingrediëntenlijst

Producten zonder (leesbare, complete of correcte) ingrediëntenlijst kunnen een risico zijn. Krijg je een allergische reactie of andere problemen? Dan is het niet te achterhalen welk ingrediënt de boosdoener is.

Bovendien kan niemand controleren of de ingrediënten zijn toegestaan in Europa. Meer dan 1300 ingrediënten zijn niet toegestaan in Europa en ruim 250 alleen onder strenge voorwaarden. Op 4 van de 11 door ons gekochte producten staat geen (leesbare) ingrediëntenlijst.

Stonden deze er wel op, dan controleerden we of deze zijn toegestaan in de EU. We kwamen geen ingrediënten tegen die helemaal verboden zijn. Maar verschillende ingrediënten die we tegenkwamen moeten met mate gebruikt worden, zeker bij kinderen.

Wees alert op make-up sets met de volgende stoffen:

petrolatum

propylparabenen

triethanolamine

talc

kleurstof CI 17200

parfum

Voor deze ingrediënten gelden beperkende regels voor het gebruik.

Minder strenge regels buiten de EU

Buiten Europa gelden andere, vaak minder strenge regels. Ook in de Verenigde Staten gelden niet dezelfde regels voor productveiligheid.

Verder is het goed te weten dat er in China andere regels gelden als het gaat om dierproeven.

Lees meer over ingrediënten in persoonlijke verzorgingsproducten.

Producten nog wel verkrijgbaar in Nederland

Het is niet zo dat al deze ingrediënten nooit voorkomen in producten die je in Nederlandse winkels kunt kopen. Ook voldoen niet altijd alle producten die in Nederland worden aangeboden aan de cosmetica-richtlijn. Verschil is wel dat de in Europa verkrijgbare producten door de autoriteiten van de markt gehaald kunnen worden.

Het is daarom verstandiger deze producten bij een Europese aanbieder te kopen van een Europese fabrikant.

Om welke producten gaat het?

Wat heeft de Consumentenbond gedaan?

We hebben van de producten gecontroleerd of de verplichte informatie op de verpakking stond en deze correct was. De meeste producten mogen door het ontbreken van informatie al niet in Nederlandse winkels verkocht worden.

We hebben bij de winkels melding gemaakt van onze bevindingen en verzocht de producten van de markt te halen.

Amazon heeft na onze melding aangegeven alle producten van de markt te halen. Op 1 product na is dat gebeurd.

AliExpres geeft aan dat de producten volgens hun Product Listing Policy niet verboden zijn of wel gecontroleerde items zijn. Ze verwijzen vervolgens naar de documenten in het Chinees.

De winkel blijft de producten verkopen.

De winkel blijft de producten verkopen. Wish: onduidelijk hoe een klacht ingediend kan worden. Via het supportcenter komen we in een 'chatbot' die verwijst naar het retour- en geldteruggave-beleid. Onze review is niet geplaatst.

Wat kun je zelf doen?

Koop cosmetica bij een Europese (online) winkel van een Europese fabrikant. Alleen dan kan de Nederlandse toezichthouder - de NVWA - indien nodig ingrijpen.

Koop je cosmetica online?

Controleer dan op de website of er staat wie de fabrikant is en waar deze is gevestigd.

Koop geen merkloze producten.

Bekijk verder of de ingrediënten op de site vermeld staan of op foto's van de verpakking.

Kijk ook of het mogelijk is om een klacht in te dienen bij de winkel en/of fabrikant.

Op elk cosmeticaproduc - dus ook op die voor kinderen - moet bepaalde informatie staan. In het geval van klachten kun je dan zelf een melding maken bij de fabrikant en bij de NVWA.

Op de verpakking/het product moet volgens Europese richtlijnen vermeld staan:

de naam of de handelsnaam en het adres van de verantwoordelijke persoon

land van herkomst

de inhoud van de verpakking in gram of milliliter

de maximale houdbaarheidsdatum

de bijzondere voorzorgen in verband met het gebruik indien van toepassing

batchnummer van het product

functie van het product (indien niet direct duidelijk)

een lijst van ingrediënten (INCI)

