Amazon is nu actief in Nederland

Via Amazon.nl kun je naast e-boeken nu ook honderden fysieke producten kopen. Voor €3 per maand heb je een Prime-abonnement met gratis bezorging en videostreaming. Let wel op bij wie je koopt: Amazon of een externe verkoper.

Conclusie

Amazon.nl is een grote aanvulling op het Nederlandse webwinkelaanbod. Uit onze eerdere prijspeiling naar Amazon.de bleek dat vooral persoonlijke verzorgingsproducten en specifieke bulkaanbiedingen goedkoper zijn. We doen binnenkort een uitgebreide prijsvergelijking van het huidige aanbod op Amazon.nl en concurrenten.

Op de eerste dag na lancering, staat de site nog vol schoonheidsfoutjes: foto’s die niet kloppen en half vertaalde teksten. Recensies zijn momenteel allemaal nog Engelstalig.

In het enorme aanbod is navigeren een stuk lastiger dan bij concurrenten Bol.com, Zalando of Coolblue. De interne zoekfunctie werkt momenteel verre van vlekkeloos: zoeken op de term ‘laptop’ levert allerlei resultaten op, behalve een fysieke laptop.

Let wel op of je direct bij Amazon koopt of via een verkooppartner. Die verkooppartners hebben namelijk andere retourregels. Kijk ook naar de daadwerkelijke levertijd van je product. Die varieert nogal.

Wat is Amazon.nl?

Eerder kon je in Nederland via Amazon.de al veel producten kopen. Dat aanbod is nu flink uitgebreid naar zo’n 20 productgroepen: van huishoudelijke apparatuur, elektronica, kleding tot sportbenodigdheden. Precieze cijfers geeft Amazon niet, maar het doel is uiteindelijk miljoenen producten te verkopen.

Amazon verkoopt zelf producten, maar is vooral een platform voor externe verkopers vanuit de hele wereld. En die verkopen nu via Amazon.nl producten ook in Nederland.

Daarnaast biedt Amazon videostreamingsdienst Prime aan. En daarbij eigen producten als de slimme speaker Echo Dot, deurbel Ring Pro en e-reader Kindle.

Checklist voor shoppen bij Amazon.nl

Is Amazon.nl de verkoper of een andere aanbieder/webwinkel?

Hoe beoordelen klanten de externe verkoper?

Let op het aantal beoordelingen.

Biedt de externe verkoper het product op de eigen site goedkoper aan?

Binnen welke termijn kun je het product retourneren?

Levertijden

Voor de bezorging gaat Amazon standaard uit van 2 tot 4 werkdagen. Maar wanneer een product niet in de Europese distributiecentra voorradig is, duurt dit langer. Voor sommige producten is een kortere bezorgtijd mogelijk of zelfs levering op dezelfde dag. Het aanbod voor die laatste groep is nog beperkt. Let vooral op de levertijd wanneer je koopt bij externe partners: dit kan enkele weken duren.

Of Amazon in Nederland de snelle levering waar ze op inzet ook in de praktijk waar kan maken moet nog blijken, gezien de bekende problemen bij pakketleveranciers .

Heb je al iets gekocht via Amazon.nl? We zijn benieuwd naar je ervaringen. Praat mee in onze community.

Omruilen

Producten geleverd door Amazon zelf kun je binnen 30 dagen retourneren, mits in originele staat teruggestuurd. Maar let op: Wanneer je via een externe partner iets koopt op Amazon.nl, gelden er andere regels. Je moet dan eerst zelf contact opnemen met de verkopende partij. Binnen 2 dagen ontvang je een e-mail over de afhandeling van een retourzending. Dit kun je niet direct zelf in werking zetten.

Tip: sla bij je aankoop een kopie van de productpagina op. Deze pagina heb je nodig om contact op te nemen met de verkopende partij.

Klantenservice

Amazon.nl heeft nog geen telefonische helpdesk die je kunt bellen. Iets wat concurrenten Bol.com, Zalando en Coolblue wel hebben. Contact leggen met de klantenservice gaat via je account. Je kunt je laten bellen door Amazon, of per chat of mail contact leggen.

Zoek je contact met een externe verkoper? Klik dan op de productpagina op de verkopende partij en stel een vraag. Ook hiervoor geldt een reactietijd van 2 dagen.

Privacy

We hebben de omgang met je privacy door Amazon nog niet uitgebreid geanalyseerd. Een geruststelling is dat de privacyverklaring meldt dat partners de klantgegevens alleen mogen gebruiken voor de afhandeling van bestellingen. Amazon verklaart ook dat ze advertenties tonen op basis van je koopgedrag en je bezoek van de website. Dit is wat minder goed voor je privacy, maar dit doen de meeste andere grote webwinkels ook al.

