Wanneer is Amazon.de goedkoper?

Steeds meer Nederlanders winkelen bij Amazon.de. We vergeleken de prijzen van 900 A-merkartikelen met die in Nederlandse winkels. Loont het om online over de grens te gaan winkelen? En waar moet je op letten?

Conclusie

We vergeleken de prijzen van 900 A-merkartikelen uit 11 productgroepen van Amazon.de met andere webwinkels, drogisterijen, supermarkten en bouwmarkten. Het voordeel verschilt sterk per productgroep. Zo zijn persoonlijke verzorgingsproducten als shampoo tot wel 45% goedkoper. Huishoudelijke artikelen als vaatwastabletten wel 20%. Voor huishoudelijke apparaten en electronica hoef je niet naar Amazon.de voor koopjes.

Prijzen vergeleken met concurrenten

Persoonlijke verzorging 45% goedkoper Huishoudelijke producten 20% goedkoper Baby en kinderproducten 15% goedkoper Doe-het-zelf apparaten 15% goedkoper Speelgoed 13% goedkoper Diervoeding 12% goedkoper Audio- en videoapparatuur 8% goedkoper Foto- en filmapparatuur 4% goedkoper Computerrandapparatuur 3% goedkoper Kleine keukenapparaten 1% goedkoper Kleine huishoudelijke apparaten 1% duurder

We hebben de prijzen van Amazon.de vergeleken met de gemiddelde prijzen van andere aanbieders.

Echt voordeel

Persoonlijk verzorging

Voor persoonlijke verzorging ben je bij Amazon over het algemeen erg voordelig uit. Een fles shampoo, deodorant of een bus scheerschuim is gemiddeld 45% goedkoper dan bij de concurrentie. Zo kost een fles douchegel van Palmolive €1,39, terwijl die elders gemiddeld €3,25 kost. Je moet wel meteen een flinke voorraad willen aanleggen, want de artikelen worden doorgaans in een verpakking van 3 of 6 stuks verkocht.

Huishoudelijke producten

Huishoudelijke producten zijn ook scherp geprijsd. Wasmiddelen en vaatwastabletten zijn gemiddeld 20% goedkoper. En op wasmiddelen van Ariel bespaar je maar liefst 48% besparen.

Baby en kind

Voor baby- en kinderartikelen ben je gemiddeld 15% goedkoper uit bij Amazon. Het assortiment wijkt wel af van Nederlandse winkels. Zo troffen we nauwelijks Zwitsal en Olvarit aan. Wel zagen we onder meer spenen en flessen van Avent, Difrax en babyvoeding van Hipp.

Minder voordeel

Elektronica

Bij elektronica is het prijsvoordeel doorgaans kleiner en vrijwel niet de moeite waard. Voor audio- en videoapparatuur betaal je gemiddeld 8% minder dan bij de concurrentie. Apple Airpods oordopjes zijn met €141,35 gemiddeld bijna 13% voordeliger. Een JBL SB 250 soundbar is juist erg duur, hij kost €349 en dat is 30% duurder dan bij Nederlandse webshops en stenen winkels.

Televisies

Televisies van de Nederlandse markt zijn niet ruim verkrijgbaar. Maar als ze er wel zijn, zijn ze over het algemeen 9% goedkoper. Fotocamera’s en camcorders zijn gemiddeld 4% voordeliger. Bij tablets en laptops was er amper overlap met de Nederlandse markt. Die prijzen hebben we dus niet onderzocht. Wel keken we naar randapparatuur voor computers. Op minispeakers kun je met gemiddeld 15% het meest besparen. Voor keukenapparaten, zoals espressomachines, keukenmachines en magnetrons, valt nog minder voordeel te behalen.

Kooptips Amazon

Verzendkosten

Verzendkosten kunnen online voordeel teniet doen. Voor dit onderzoek gebruikten we Amazon Prime. Voor 6 euro per maand krijg je toegang tot diverse diensten, zoals series en films kijken, maar ook gratis verzending binnen 2 dagen naar Nederland. Prime kent een proefperiode van 30 dagen, maandelijks opzegbaar. Let bij het selecteren van producten op het Prime logo of selecteer ‘verzendoptie Prime’ voor relevante zoekresultaten.

Navigeren en Duitstalige productomschrijving

Om te kunnen profiteren van lage prijzen, moet je wel even zoeken op de website van Amazon. Dat is soms een taaie klus. De navigatie is niet prettig en veel teksten zijn niet vertaald naar het Nederlands.

Koop groot in

Voor veel producten uit ons onderzoek geldt: het is pas echt voordelig wanneer je groot inkoopt. Dit geldt bijvoorbeeld voor Pampers. De luiers zijn 30% voordeliger op Amazon.de, maar om hiervan te profiteren heb je een Prime-abonnement nodig én moet je groot inkopen.

Arbeidsomstandigheden

Regelmatig verschijnen in de media berichten over slechte werkomstandigheden bij Amazon. Een te hoge werkdruk bij te lage salarissen zijn veelgehoorde klachten. Dit is vaker het geval bij bedrijven waar je bodemprijzen betaalt. Zijn de slechte werkomstandigheden voor jou een reden om niet te kopen bij Amazon? Of kies je toch voor de laagste prijzen? Geef je mening op onze community

