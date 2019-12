Duurkoop via Google: prijzige bemiddelaars

Als je zoektocht naar een product of dienst bij Google begint, moet je flink je best doen om tussenpersonen en handelaren te mijden. Zij richten hun sites zo in dat ze bovenaan in de lijst met zoekresultaten komen. Ook kopen ze regelmatig advertenties in bij Google zodat ze bovenaan staan. Wat zijn de instinkers en hoe zorg je ervoor dat je niet te veel betaalt?

Tickets voor concerten

Bij het zoeken naar concertkaartjes op internet is de kans groter dat je bij een wederverkoper terechtkomt, dan op de originele verkoopsite. Op de dag dat de kaartjes in de verkoop komen, plaatsen doorverkoopbedrijven advertenties op Google. Wie daarop klikt, komt op de site van de wederverkoper.

Veel mensen denken op dat moment dat ze een kaartje kopen bij de officiële aanbieder. Ze komen er pas later achter dat dit niet zo is, als blijkt dat ze veel meer hebben betaald dan het bedrag dat op de kaartjes staat. De kaartjes worden al gauw voor het dubbele van de oorspronkelijke prijs verkocht.

Voorbeeld

Kaartjes voor The Chainsmokers voor 17 februari 2017 in de Heineken Music Hall in Amsterdam:

Officiële prijs voor 2 kaartjes: €63,80

tickets4u.nl: €146,50

tickettribune.nl: €113

topticketshop.nl: €130,50

Peildatum: 18 oktober 2016.

Lucratieve handel

Als de kaartjes gekocht zijn, is retourneren niet mogelijk. In Nederland is het met hoge winst doorverkopen van concertkaartjes - in tegenstelling tot in België - niet verboden. Er ligt al sinds april 2010 een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer waarin staat dat handelaren maximaal 20% meer mogen vragen dan de originele prijs. Maar met dat voorstel gebeurt vooralsnog niets.

Tips

Check altijd goed of je op de officiële site van het evenement zit. Bij twijfel: kijk op de site van de locatie of de artiest naar welke kaartverkoper wordt verwezen. Op de officiële site staat wanneer en waar het evenement plaatsvindt, wat het kost en wanneer en waar de kaartjes in de verkoop gaan. Via de website weetwaarjekoopt.nl kun je ook controleren of je op de officiële site zit.

Bestel niet overhaast. Ga ruim voordat de kaartjes in de verkoop gaan (vaak om 9.00 of 10.00 uur) naar de site van de officiële verkoper.

Controleer voor de betaling nogmaals of de naam van de site en de verkoopprijs overeenkomen met de eerder opgezochte prijs en officiële verkoper.

Lees ook: Servicekosten bij evenemententickets rijzen de pan uit.

Verwijderen van een BKR-registratie

Per 1 december wordt een krediet sneller geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Voorheen werd alleen een lening van meer dan €500 met een looptijd van minimaal 3 maanden geregistreerd. Nu staat het al bij het BKR genoteerd als je langer dan 1 maand meer dan €250 rood kunt staan op een betaalrekening.

Bemiddelaars

Als je een betalingsachterstand hebt (gehad) in de afgelopen 5 jaar, verlenen de meeste kredietverstrekkers geen hypotheek of lening. Er zijn bemiddelaars die beloven een achterstandscodering, oftewel een A-codering, tegen betaling van honderden euro’s te verwijderen, zoals dynamietnederland.nl, bkr-vrij.nl en bkr-verwijderen.nl.

Reactie BKR

Peter Hermsen, woordvoerder van het BKR: ‘Ons advies is voorzichtig te zijn met dergelijke aanbiedingen. Ze kosten vaak veel geld en het resultaat is zeker niet altijd verwijdering van de registratie’.

Tips

Iedereen kan zijn registraties bij het BKR inzien tegen betaling van €4,95. Ga hiervoor naar bkr.nl of regel de inzage via je eigen bank.

Op bkr.nl/consumenten staat een handleiding voor consumenten die het oneens zijn met een registratie.

Toeslagen aanvragen

Als je bij Google zoekt op ‘zorgtoeslag aanvragen’ of ‘huurtoeslag aanvragen’, staan er 3 advertenties van commerciële partijen bovenaan. Pas op de vierde plek staat de website van de Belastingdienst.

Commerciële partijen

De commerciële partijen brengen vaak zo’n €40 per aanvraag in rekening. Onnodige kosten, want via toeslagen.nl (dus niet toeslag.nl, dat is een commerciële partij) is de aanvraag gratis. Dit geldt voor alle toeslagen:

zorgtoeslag;

huurtoeslag;

kinderopvangtoeslag;

kindgebonden budget.

De commerciële partijen voegen niets toe, want als je de aanvraag aan hen uitbesteedt, moet je de gegevens alsnog zelf aanleveren.

Reactie Belastingdienst

Lindy van Galen, woordvoerder van de Belastingdienst: ‘Formeel gezien is en blijft de burger verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens, ook als de aanvraag is uitbesteed aan een commerciële partij’.

BTW voor zonnepanelen

Wie zonnepanelen koopt, kan de btw daarvan terugvragen. Dat komt vaak neer op meer dan €1000.

Commerciële partijen

Er zijn bedrijven die via internet aanbieden de btw-teruggave te regelen. Zij vragen hiervoor circa €100 tot €150. Bijvoorbeeld btwopzonnepanelenterug.nl en zonnepanelen-btw.nl.

Zelf doen

Je kunt de btw-teruggave eenvoudig zelf als volgt regelen:

Meld je bij de fiscus als ondernemer aan via het formulier Opgaaf startende ondernemer (pdf). Let op: In dit specifieke geval ben je geen particulier maar ondernemer omdat je stroom teruglevert aan het energie-net.

Daarna vraag je de btw terug door online btw-aangifte te doen.

Vervolgens vraag je ontheffing van de btw-aangifte aan door een brief te sturen naar je eigen belastingkantoor.

Tips

Kijk voor een stappenplan op belastingdienst.nl/btw. Klik op: Hoe werkt de btw?, Voor wie geldt de btw? en Wat u als eigenaar van zonnepanelen moet weten.

Wat je op de formulieren moet invullen vind je op zonnepanelen.net, bij: Financieel en BTW zonnepanelen terugvorderen.

Vliegtickets boeken

Mede dankzij het internet is er flinke concurrentie op prijzen voor vliegtickets. Dezelfde vliegtickets kunnen bij tussenpersonen - door boekings- of administratiekosten van €25 tot €30 - een paar tientjes duurder zijn dan wanneer je de vlucht rechtstreeks bij de luchtvaartmaatschappij boekt.

Voorbeeld

Zo kost een retourtje Amsterdam - Lanzarote op 23 december 2016 heen en op 30 december 2016 terug voor 2 personen:

transavia.nl: €870

cheaptickets.nl: €897

tix.nl: €909

vliegtickets.nl: €908

Peildatum 25 oktober.

Prijsverschil

Dezelfde tickets kosten 3 dagen later op transavia.nl nog maar €828, ruim €40 goedkoper dan bij onze eerste zoektocht. Soms gelden er aanbiedingen waardoor een tussenpersoon toch voordeliger is.

Tip

Prijzen vergelijken van vliegtickets kan op skyscanner.nl. Deze site stuurt de consument meestal direct door naar de site van de vliegmaatschappij. Bovendien is het mogelijk een prijsalarm in te stellen. Er wordt dan een mail verstuurd als de vlucht in prijs is verlaagd. Dat is geen overbodige luxe, want de prijzen van vliegtickets schommelen nogal.

Hotelovernachting boeken

Een hotelovernachting boeken kan via sites als booking.com, expedia.com, hotels.com, hotelspecials.nl en trivago.nl. Het loont om de prijzen op de boekingssites, vergelijkingssites en sites van hotels zelf met elkaar te vergelijken, want daar kunnen zomaar enkele tientjes verschil tussen zitten.

Voorbeeld 1

Een hotelovernachting voor 2 personen op 25 november 2016 in het Swissôtel in Amsterdam:

Site van het hotel: €198

hotels.com: €226

booking.com: €225

trivago.nl (vergelijkingssite) geeft aan dat amoma.com het voordeligst is: €214

Peildatum: 20 oktober 2016.

Voorbeeld 2

Voor dezelfde nacht in een luxe tweepersoonskamer inclusief ontbijt, betaal je bij hotel D’Orangerie in Maastricht:

Site van het hotel: €135

booking.com: €177

hotels.com: €165

hotelspecials.nl: €187

Peildatum: 24 oktober 2016.

Tips

Let er bij het vergelijken van de prijzen op of het ontbijt inbegrepen is. Voor een ontbijt wordt zo €12,50 tot €20 per persoon apart in rekening gebracht.

Ook maakt het voor de kosten verschil of annuleren mogelijk is.

Let verder op eventuele boekingskosten.

Heb je al geboekt en is dezelfde overnachting ergens anders voordeliger? Vraag het verschil terug als het hotel of de boekingssite een laagste- of beste prijsgarantie hanteert. Soms ontvang je dan geen geld terug, maar een waardebon. Hotelspecials.nl stelt dat de servicekosten van €10 per boeking niet meetellen bij het vaststellen van de laagste prijs.

Bij financiële vergelijkers kan het ook lonen de site van de aanbieder te checken. Zo is een overlijdensrisicoverzekering van Brand New Day duurder bij Independer dan bij Brand New Day zelf.

Lees ook: Hotelkamers in Nederland vaak vies.