Hotelkamers in Nederland vaak vies

Nieuws|Veel hotelkamers in Nederland zijn vies, constateert de Consumentenbond na onderzoek bij 30 hotels verspreid in 22 steden. Meer dan de helft van de onderzochte kamers is slecht schoongemaakt en 4 kamers zijn ronduit smerig.

Schimmel en vlekken op de muren. Dikke lagen stof op de vloer. Gele kringen, haren en zelfs bloedvlekken op het matras kwamen de onderzoekers tegen bij de hotelkamers die ze, incognito, boekten.

Hotel New Ocean Paradise in Rotterdam spant de kroon. Naast stof, rommel en vlekken op vloeren en deuren, vond de onderzoeker schimmel en vochtplekken op het beddengoed (molton) en bleek uit de laboratoriumtests dat er poepbacteriën (E. coli) op de douchevloer zaten. Bij Grand Hotel Central in Rotterdam zaten de matrassen vol vlekken en haren, en bij het omdraaien was een grote vlek opgedroogd bloed te zien. Het hotel is geschrokken van de resultaten en belooft beterschap. Andere hotels die bijzonder slecht scoorden zijn Delta Hotel en hotel Season Star in Amsterdam.

Poepbacterie

De kamers werden zowel met het blote oog als met een uv-lamp bekeken. Daarnaast werden monsters genomen die werden onderzocht in het laboratorium op de (hoeveelheid) bacteriën. Bij slechts 7 van de 30 hotelkamers was de uitslag van deze test helemaal goed: nergens te veel bacteriën. In 22 hotels werd een (te) hoog kiemgetal* geconstateerd. Oftewel: een slechte hygiëne.

De vloer in de douche en de bodem van de badkuip is microbiologisch gezien het vaakst vies. Bij 3 hotels troffen we de poepbacterie aan. Naast New Ocean Paradise Hotel zijn dat Hotel de Doelen in Groningen en Hotel de Tabaksplant in Amersfoort, zij het bij de twee laatste niet in groten getale. De hotels beloven beterschap.



De Consumentenbond onderzocht 3- en 4-sterren hotels van zowel grote ketens als kleinere familiehotels. In elk hotel werd telkens één kamer geïnspecteerd.



Het hele onderzoek is te lezen in het gidsartikel Overnachten in een stofnest (pdf) in de Consumentengids van juni 2016.

*Het kiemgetal of kolonievormende eenheden (kve) is het aantal bacteriekiemen dat zich in of op een product bevindt.

