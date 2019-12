Rood staan levert eerder BKR-registratie op

Momenteel worden kredieten, dus ook de mogelijkheid om rood te staan, van meer dan €500 én met een looptijd van meer dan 3 maanden geregistreerd. Vanaf 1 december 2016 zijn banken verplicht alle kredieten van meer dan €250 met een looptijd van langer dan 1 maand te registreren. Dit is het gevolg van verandering in de wetgeving.

Wie voor 1 december meer dan €500 én langer dan 3 maanden rood kon staan had al een BKR-registratie. Deze registratie geldt ongeacht of je daadwerkelijk rood staat. Dit geldt bijvoorbeeld in sommige gevallen (afhankelijk van hoe je moet aflossen) ook als je een creditcard hebt (en niet gebruikt).

Kort rood staan

De Consumentenbond ontving meerdere meldingen van ING-klanten die een brief hebben ontvangen met de mededeling dat hun krediet voortaan gemeld wordt bij het BKR. Omdat ING-klanten met een Kwartaallimiet eens per 3 maanden een positief saldo moesten hebben, was een BKR-registratie tot 1 december 2016 niet nodig (de looptijd was niet langer dan 3 maanden). Voor veel consumenten is deze wijziging moeilijk te begrijpen. Er verandert niets aan hun leengedrag en toch krijgen ze een registratie.

Ook bij ASN Bank, Rabobank, RegioBank en SNS geldt de eis dat je eens in de 3 maanden een positief saldo moet hebben. Deze kredieten zullen dus ook vanaf 1 december geregisteerd moeten worden. Behalve als het om minder dan €500 gaat. Bij ASN Bank, RegioBank en SNS kunnen klanten bijvoorbeeld kiezen voor een limiet van €200. Dit is bij Rabobank en ING echter niet mogelijk. De enige optie om een BKR-registratie te voorkomen is dan de kredietfaciliteit te beëindigen.

Rood staan levert Knab-klanten helemaal geen BKR-registratie op, omdat rood staan daar alleen kan bij een positief saldo op een andere Knab-betaal- of spaarrekening.

De Consumentenbond vindt dat de aangescherpte regelgeving goed is voor consumenten die allerlei kleine kredieten opstapelen en (onder meer) daardoor in de schulden komen. Voor consumenten die de kredietfaciliteit alleen hebben omdat ze incidenteel rood staan, bijvoorbeeld door onverwachte kosten of een grote uitgave, ligt dat anders.

Consumenten die zelden of nooit rood staan en geen BKR-registratie willen, kunnen overwegen kun kredietfaciliteit te beëindigen. Het wijzigen of opzeggen van een krediet kan bij de meeste banken via internetbankieren.

De Consumentenbond vindt dat álle banken klanten die kortdurend rood staan de mogelijkheid moet bieden om zonder registratie rood te staan, bijvoorbeeld door een lagere limiet.

Positieve registratie

Consumenten hoeven zich overigens niet direct zorgen te maken, het gaat om een zogenoemde positieve registratie. Alleen als je niet op tijd betaalt (bijvoorbeeld als je niet minimaal eens in de 3 maanden een positief saldo op je rekening hebt) verandert dit in een negatieve registratie. Dit betekent dat andere kredietverstrekkers kunnen zien dat je je verplichtingen niet bent nagekomen. Dit blijft tot 5 jaar na het beëindigen van een krediet zichtbaar.

ING-klanten die zelden of nooit rood staan en geen BKR-registratie willen, kunnen overwegen kun kredietfaciliteit te beëindigen.

Kredietinstellingen weten steeds meer van consumenten

Door de aangescherpte regels beschikken BKR en kredietinstellingen zo over nóg meer gegevens van consumenten. Zij worden daar wijzer van, maar wat is het voordeel voor consumenten? Het wordt hoog tijd dat de consument over zijn eigen gegevens beschikt en zelf kan bepalen wie welke gegevens inziet.

Nu kun je op de website van het BKR je gegevens opvragen. Je krijgt dan een overzicht van alle leningen die je hebt en of je deze leningen op tijd terugbetaalt. Ook kun je zien of je in de afgelopen 5 jaar een betalingsprobleem hebt gehad.

Voor een eenmalig overzicht betaal je wel €4,95 en verzendkosten als je het op papier wilt.

Wat vind jij van de aangescherpte BKR regels? Praat erover mee op de community.

