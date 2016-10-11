Rood staan bij de bank

Wat is rood staan?

Als je rood wilt staan op je betaalrekening, dan moet je dit aanvragen bij je bank. Je moet wel aan een paar eisen voldoen. Er moet bijvoorbeeld salaris, een uitkering of pensioen of je rekening binnenkomen.

Als je aanvraag voor rood staan is goedgekeurd kun je 'geoorloofd rood staan'. Je betaalt rente over het bedrag dat je rood staat. Maar je kunt niet eindeloos rood staan. Bij de meeste banken moet je eens in de 3 maanden een positief saldo hebben.

Ook als je geen afspraak met de bank hebt, kun je soms toch rood staan. Als je een bepaalde limiet hebt afgesproken met de bank kun je ook nog onder die limiet komen. Dit heet 'ongeoorloofd rood staan'. Bij sommige banken betaal je dan meer rente. Bij andere betaal je geen rente. Je moet het tekort direct aanvullen.

Wat kost rood staan?

Als je rood staat op je betaalrekening betaal je tussen de 10% en 14% rente. Klanten van Bunq en Knab kunnen niet rood staan.

Klanten van ASN Bank kunnen 3 dagen per maand rood staan zonder rente te betalen.

Bank en product Rente die je betaalt voor rood staan Rente voor ongeoorloofd rood staan ABN AMRO Rood Staan 12% 0% ASN Bank ASN Roodstand 11% 11% ING Rood Staan 11,9% geen rente Knab niet mogelijk 0% Nationale Nederlanden niet mogelijk 12% Rabobank Rabo Kort Roodstaan 11,9% (of 9,9%)* 0% Revolut niet mogelijk geen rente Triodos Bank Triodos Rood Staan 8% 12%

Peildatum: januari 2026

*11,9% = voor klanten die na 1 april 2022 de mogelijkheid om rood te staan hebben aangevraagd. Of klanten die na die datum hun limiet hebben verhoogd.

Hoeveel mag ik maximaal rood staan?

Je kunt je limiet voor rood staan niet zomaar verhogen. Hoeveel je maximaal en minimaal rood kunt staan, verschilt per bank. Hoeveel je precies rood mag staan, hangt bij de meeste banken af van je inkomen of wat er op je rekening binnenkomt.

Bank Minimaal Maximaal ABN AMRO €500 €5000 ASN Bank €500 €2500 ING €250 €2000 Rabobank €275 €2500 Triodos Bank €500 €1000

Tips om rood staan te voorkomen

Veel mensen staan rood, terwijl ze ook spaargeld hebben. Vaak bij dezelfde bank. Dit is zonde van je geld, omdat je op de meeste spaarrekeningen geen hoge rente ontvangt. Dus sta je rood en heb je spaargeld? Vul het tekort op je betaalrekening dan aan. Bij ABN AMRO, ASN Bank en Rabobank kun je je saldo automatisch laten aanvullen. Alleen bij ING en Triodos Bank kan dat niet.

Rood staan op je betaalrekening is bedoeld voor mensen die af en toe rood staan. Bijvoorbeeld als je een grote uitgave hebt of onverwachte kosten. Als je langdurig of een groot bedrag rood staat, is het vaak goedkoper om een persoonlijke lening af te sluiten.

Stel een alert in. Bij deze meeste banken kun je verschillende alerts instellen. Bijvoorbeeld als een incasso niet lukt door onvoldoende saldo. Of als je saldo onder een bepaald limiet komt.

Krijg ik een BKR-registratie als ik rood sta?

Als je rood kunt staan, wordt dit geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Ook als je er geen gebruik van maakt. Dit geldt voor alle kredieten van meer dan €250.

Kredietoverzicht

Je kunt online je kredietoverzicht opvragen. Dit is gratis. Als je je gegevens voor het eerst opvraagt, moet je je identificeren via iDIN. Als je je gegevens liever op papier aanvraagt, kan dat via een aanvraagformulier.

Incasso bij onvoldoende saldo

Banken incasseren eigen kosten altijd, ondanks het saldo. Incasso's van andere bedrijven worden bij onvoldoende saldo op de rekening (uiteindelijk) niet afgeboekt. Hoe dit werkt, verschilt per bank:

ABN AMRO, ING en Knab: een incasso wordt bij onvoldoende saldo niet afgeboekt, maar wordt een aantal dagen meerdere keren aangeboden.

ASN Bank, Rabobank en Triodos Bank: een incasso wordt bij onvoldoende saldo wel afgeschreven. Als er binnen een aantal dagen niet voldoende saldo is, wordt de incasso weer teruggeboekt. Er wordt over die periode dat het bedrag wel afgeboekt is geen rente voor rood staan berekend.

Bunq: klanten moeten eerst zelf toestemming geven voordat een bedrijf kan incasseren.

Alert

Als een incasso is mislukt, is het wel fijn dat je een berichtje krijgt. Zo kun je je saldo aanvullen. De mogelijkheiden verschillen per bank: