Rood staan bij de bank

Rente

Als je rood staat op je betaalrekening betaal je tussen de 9% (ASN Bank, RegioBank) en 12,9% (ING Kwartaallimiet en Rabobank) rente. Alleen bij Knab is de rente voor roodstaan een stuk lager: 5%.

Knab-klanten kunnen alleen roodstaan als ze een positief saldo op een andere Knab spaar- of betaalrekening hebben. Bij Bunq kun je helemaal niet rood staan.

Bank en product Rente rood staan ABN Amro Betaalrekening met Rood staan 9,9% ABN Amro Privélimiet Plus 10,2% - 12,9% (afhankelijk van limiet) ASN Bank ASN Roodstand 9% ING Continu Limiet (niet meer af te sluiten)* 9,9% ING Kwartaallimiet 12,9% Knab Knab Roodstand 5% (indien saldo op andere Knab-rekening) Rabobank Rabo Kort Roodstaan 12,9% RegioBank Regiobank Roodstand 9% SNS SNS Rood staan 11% Triodos Bank Triodos Rood Staan 10%

Peildatum: augustus 2019

* ING Continu Limiet wordt begin 2019 automatisch omgezet in een Doorlopend Krediet. Als je geen lening meer wilt kun je het Continu LImiet voor 1 januari 2019 opzeggen. Je moet dan wel eerst de eventuele roodstand aflossen. Je kunt ook een ander leenproduct kiezen zoals een Persoonlijke Lening of een Kwartlimiet. Een Kwartaallmiet is geschikt als je af en toe rood wilt staan, tot een max van €2.000.

ABN Amro biedt 2 verschillende producten voor rood staan aan:

Privélimiet Plus: salaris hoeft niet binnen te komen op betaalrekening, maar wel moet er elke maand minimaal een bedrag van 2,5% van het kredietlimiet op je betaalrekening binnenkomen. Betaalrekening met Rood Staan: salaris moet op je betaalrekening binnenkomen en je moet minimaal eens per 90 dagen een positief saldo hebben. De rente is lager dan Privélimiet Plus.

Veel mensen staan rood, terwijl ze tegelijkertijd ook spaartegoed hebben, vaak zelfs bij dezelfde bank. Dit is zonde van je geld, omdat je op de meeste spaarrekeningen minder dan 1% rente ontvangt. Dus sta je rood en heb je spaargeld? Vul het tekort op je betaalrekening dan aan. Bij Knab, RegioBank en SNS kun je je saldo automatisch laten aanvullen.

Rood staan op je betaalrekening is bedoeld voor mensen die af en toe rood staan, bijvoorbeeld als je een grote uitgave hebt of onverwachte kosten. Als je langdurig of een groot bedrag rood staat, is het vaak goedkoper om een persoonlijke lening of doorlopend krediet af te sluiten.

Limieten en eisen

Hoeveel je maximaal rood kunt staan verschilt per bank:

ABN Amro en Rabobank: maximaal €5000, maar nooit meer dan je netto inkomen

ASN Bank, RegioBank en SNS: €2500

ING (Kwartaallimiet): €2000

Knab: €50.000

Triodos Bank: €1000

Voor rood staan geldt daarnaast ook een minimum limiet:

ABN Amro, ING, Rabobank en Triodos Bank: €500

Knab: €250

ASN Bank: €200

RegioBank en SNS: €100

Wat je daadwerkelijk rood mag staan, is bij de meeste banken afhankelijk van je inkomen of wat er op je rekening binnenkomt.

Banken stellen verschillende eisen aan hoe je moet aflossen of hoe vaak je een positief saldo moet hebben:

Bij de meeste banken moet je eens in de 3 maanden een positief saldo hebben (ABN Amro Betaalrekening met Rood Staan, ASN Bank, ING, Rabobank, RegioBank, SNS).

Triodos Bank-klanten moeten maandelijks minimaal 2,5% van het kredietlimiet aflossen.

Wie rood staat met ABN Amro Privélimiet Plus moet zorgen dat er minimaal 2,5% van het bedrag dat hij rood staat op de rekening binnenkomt.

Als Knab-klant moet je het bedrag dat je rood staat binnen 30 dagen terugbetalen. Als je dat niet doet, zal Knab het bedrag dat je rood staat automatisch van een andere spaar- of betaalrekening overboeken.

Ongeoorloofd rood staan

Ook wie geen afspraak met de bank heeft kan soms toch ineens rood staan. Wie een bepaald limiet heeft afgesproken met de bank kan ook nog boven dat limiet komen, dat heet 'ongeoorloofd roodstaan'.

ABN Amro, ING, Knab en Triodos Bank rekenen meer rente als je ongeoorloofd rood staat: 14% en Triodos Bank 12%. ABN Amro doet dit alleen bij klanten die helemaal niet rood kunnen staan. ABN Amro-klanten met de mogelijkheid om rood te staan (Privélimiet Plus) betalen dezelfde rente voor binnen en buiten de afgesproken limiet.

Ongeoorloofd rood staan wordt veroorzaakt door kosten die toch worden afgeschreven, ondanks dat er onvoldoende saldo is. Banken mogen zelf bepalen welke kosten dit zijn, Meestal zijn dit kosten voor eigen producten, zoals kosten voor betaalpakket of -rekening, verzekeringen, kredietrente en incasso van de creditcard.

Incasso bij onvoldoende saldo

Banken incasseren eigen kosten dus altijd, ongeacht het saldo. Incasso's van andere bedrijven worden bij onvoldoende saldo op de rekening (uiteindelijk) niet afgeboekt. Hoe dit werkt, verschilt per bank:

ABN Amro, ING, Knab en Triodos Bank : een incasso wordt bij onvoldoende saldo niet gehonoreerd, maar wordt herhaaldelijk gedurende een aantal dagen aangeboden

: een incasso wordt bij onvoldoende saldo niet gehonoreerd, maar wordt herhaaldelijk gedurende een aantal dagen aangeboden ASN Bank, Rabobank, RegioBank, SNS : een incasso wordt bij onvoldoende saldo wel afgeschreven. Indien er binnen een aantal dagen niet voldoende saldo is, wordt de incasso weer teruggeboekt. Er wordt over die periode dat het bedrag wel afgeboekt is geen rente voor rood staan berekend.

: een incasso wordt bij onvoldoende saldo wel afgeschreven. Indien er binnen een aantal dagen niet voldoende saldo is, wordt de incasso weer teruggeboekt. Er wordt over die periode dat het bedrag wel afgeboekt is geen rente voor rood staan berekend. Bunq: klanten moeten eerst zelf toestemming geven voordat een bedrijf kan incasseren

Knab en Rabobank-klanten kunnen instellen dat ze een alert ontvangen als een incasso mislukt door onvoldoende saldo.

Service van banken

Rood staan is duur, maar sommige banken helpen je om zo min mogelijk rood te staan. Zo kun je bij sommige banken je saldo automatisch laten aanvullen vanuit je spaarrekening, zodat je helemaal geen debetrente betaalt. Andere banken sturen je een alert zodra je saldo onder een bepaald bedrag komt.

Dit doen banken om hun klanten te helpen de kosten voor rood staan zo laag mogelijk te houden:

Knab : automatisch aanvullen saldo, rente koppelen aan tegoed op andere rekeningen, alert bij saldo onder bepaald bedrag/roodstand, alert bij mislukte incasso’s, als de debetrente in een kwartaal lager is dan €3 dan hoef je die niet te betalen.

: automatisch aanvullen saldo, rente koppelen aan tegoed op andere rekeningen, alert bij saldo onder bepaald bedrag/roodstand, alert bij mislukte incasso’s, als de debetrente in een kwartaal lager is dan €3 dan hoef je die niet te betalen. SNS : automatisch aanvullen saldo, 3 dagen per maand gratis rood staan, alert bij saldo onder bepaald bedrag/roodstand, alert bij mislukte incasso

: automatisch aanvullen saldo, 3 dagen per maand gratis rood staan, alert bij saldo onder bepaald bedrag/roodstand, alert bij mislukte incasso RegioBank : automatisch aanvullen saldo, alert bij saldo onder bepaald bedrag/roodstand, alert bij mislukte incasso

: automatisch aanvullen saldo, alert bij saldo onder bepaald bedrag/roodstand, alert bij mislukte incasso Rabobank : alert bij saldo onder bepaald bedrag/roodstand, alert bij mislukte incasso

: alert bij saldo onder bepaald bedrag/roodstand, alert bij mislukte incasso ASN Bank: alert bij saldo onder bepaald bedrag/roodstand, alert bij mislukte incasso

alert bij saldo onder bepaald bedrag/roodstand, alert bij mislukte incasso ABN Amro : alert bij saldo onder bepaald bedrag/roodstand

: alert bij saldo onder bepaald bedrag/roodstand ING: alert bij saldo onder bepaald bedrag/rood

alert bij saldo onder bepaald bedrag/rood Triodos Bank: geen service

BKR

De faciliteit om rood te staan wordt geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR), ook als je er geen gebruik van maakt. Dit geldt voor alle kredieten van meer dan €250 met een looptijd van langer dan 1 maand. Lees meer over kredietregistratie bij het BKR.

De kredietfaciliteit van Knab-klanten valt hier buiten omdat er altijd voldoende saldo op een andere Knab-rekening moet zijn om rood te kunnen staan en wordt dus niet bij het BKR geregistreerd.

Je kunt één keer per jaar gratis je gegevens opvragen bij BKR (de AVG inzage). Je krijgt deze AVG inzage binnen 28 dagen op papier. Heb je het overzicht snel(ler) nodig, dan betaal je minimaal €4,95 voor een jaar lang online inzage. Er zijn ook nog duurdere opties waarbij je bijvoorbeeld kunt zien wie jouw gegevens heeft opgevraagd.

Nooit meer rood staan? Lees meer: