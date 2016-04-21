Regels voor veilig bankieren

Uniforme veiligheidsregels

Als bankklant moet je je aan bepaalde veiligheidsregels voor veilig bankieren houden.

De 5 veiligheidsregels

Houd je beveiligingscodes geheim. Zorg ervoor dat je bankpas nooit door een ander gebruikt wordt. Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die je gebruikt voor je bankzaken. Controleer je bankrekening. Meld incidenten direct aan de bank en volg aanwijzingen van de bank op.

Deze regels voor veilig betalen, internetbankieren en mobiel bankieren zijn voor alle banken hetzelfde.

Je kunt daarnaast nog andere maatregelen nemen om de kans op fraude te verkleinen. Denk bijvoorbeeld aan het verlagen van je overboekingslimiet.

Bank vergoedt schade

Heb je je aan de 5 veiligheidsregels gehouden? Dan vergoedt de bank de schade.

Heb je je niet aan de 5 regels gehouden? Dan ben je niet meteen schuldig. De bank kijkt dan eerst naar de omstandigheden en bepaalt per individueel geval of er sprake is van grove nalatigheid. Al je grof nalatig bent geweest, hoeft de bank de schade niet te vergoeden.

Let op: dit geldt alleen voor vormen van fraude die banken moeten vergoeden. Banken moeten ongeautoriseerde betalingstransacties vergoeden. Dus betalingen waarvoor je géén toestemming hebt gegeven.

Hierdoor hoeven banken fraudevormen, zoals bankhelpdeskfraude en Whatsappfraude, niet te vergoeden. Dit komt omdat de slachtoffers zelf geld overboeken, ook wel niet-bancaire fraude genoemd. Er is wel een coulanceregeling, maar alleen voor bankhelpdeskfraude.

We vinden dat het voor consumenten bijna onmogelijk is om deze doortrapte fraude te doorzien. We willen dat banken de onzekerheid bij gedupeerden wegnemen met heldere en ruimhartige vergoedingsregels, en niet alleen uit coulance.

Toch slachtoffer van bankfraude?

Bel in ieder geval altiijd al eerst je bank en doe altijd aangifte bij de politie.

Geeft de bank aan dat de schade niet vergoed wordt? Laat je niet te snel beschuldigen van grof nalatig gedrag. Beschrijf hoe je de veiligheidsvoorschriften hebt nageleefd of maak aannemelijk waarom je je niet aan de veiligheidsvoorschriften hebt kunnen houden. Claim hierna een schadevergoeding bij de bank. Geef zoveel mogelijk inzicht in de situatie. Op welke wijze hebben criminelen bijvoorbeeld je pincode en pinpas gestolen? Kan je bank grove nalatigheid niet bewijzen? Dan moet de schade volledig worden vergoed.

Kom je er niet uit? Dien dan schriftelijk een klacht in bij je bank via de Interne Klachtenprocedure (IKP). Vervolgens kun je terecht bij de Financiële Ombudsman of de geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Je kunt ook de eventuele rechtsbijstandsverzekeraar inschakelen of andere juridische hulp.

Let op: met klachten die al door een ander klachtenloket of de rechter zijn behandeld, kun je niet meer bij het Kifid terecht.

Bank moet gegevens oplichter verstrekken

Ben je slachtoffer van bijvoorbeeld een nepwebwinkel, bankhelpdeskfraude of Whatsappfraude? Dan kun je onder bepaalde voorwaarden ook de NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) van de oplichter krijgen. Daarmee kun je een civiele procedure starten en op die manier je geld proberen terug te krijgen.