Regels voor veilig bankieren

Ben je slachtoffer geworden van bankfraude? Of is je rekening leeggeroofd nadat je bankpas is gestolen? Bankklanten die zich aan 5 veiligheidsregels houden, lopen geen risico om op te draaien voor schade bij fraude.

Uniforme bankvoorwaarden

Sinds 1 januari 2014 zijn er uniforme regels voor veilig betalen, internetbankieren en mobiel bankieren. Hiermee is een einde gekomen aan de wirwar van sterk wisselende, soms onredelijke voorwaarden en voorschriften van banken. Al deze voorschriften zijn vervangen door 5 veiligheidsregels:

Houd je beveiligingscodes geheim. Zorg ervoor dat je bankpas nooit door een ander gebruikt wordt. Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die je gebruikt voor je bankzaken. Controleer je bankrekening. Meld incidenten direct aan de bank en volg aanwijzingen van de bank op.

Grof nalatig of niet?

Bankklanten die zich aan de 5 veiligheidsregels houden, lopen géén risico meer op te draaien voor schade bij fraude. Heeft iemand zich niet aan de uniforme regels gehouden? Dan ben je niet meteen de schuldig. De bank kijkt dan eerst naar de omstandigheden en bepaalt per individueel geval of er sprake is van grove nalatigheid. Een verbetering dus, want vóór de komst van de uniforme veiligheidsvoorschriften was iedereen die zich niet aan de voorwaarden en voorschriften hield, grof nalatig.

Bankpassen, saldo en afschriften checken

Het is met de komst van de nieuwe veiligheidsregels niet meer verplicht dagelijks de bankpassen te checken. En voor álle banken geldt: het checken van je saldo en bij- en afschrijvingen moet eens per 2 weken. Lukt dat, bijvoorbeeld vanwege vakantie, niet? Dan moet je dit kunnen aantonen om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding bij fraude.

Toch slachtoffer van bankfraude?

Laat je niet te snel beschuldigen van grof nalatig gedrag. Beschrijf hoe je de veiligheidsvoorschriften hebt nageleefd of maak aannemelijk waarom je je niet aan de veiligheidsvoorschriften hebt kunnen houden. Claim hierna een schadevergoeding bij de bank. Geef zoveel mogelijk inzicht in de situatie. Op welke wijze hebben criminelen bijvoorbeeld je pincode en pinpas gestolen? Kan je bank grove nalatigheid niet bewijzen? Dan moet de schade volledig worden vergoed.

Kom je er niet uit? Dien dan schriftelijk een klacht in bij je bank via de Interne Klachtenprocedure (IKP). Vervolgens kun je terecht bij de Financiële Ombudsman of de geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Je kunt ook de eventuele rechtsbijstandsverzekeraar inschakelen of andere juridische hulp. Let op: met klachten die al door een ander klachtenloket of de rechter zijn behandeld, kun je niet meer bij het Kifid terecht.

