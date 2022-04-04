Mastercard stopt met Maestro betaalpassen

Ingrid Zuurmond Expert betaalrekeningenBijgewerkt op:23 mei 2025
Maestro gaat stoppen met het uitgeven van Maestro-betaalpassen. In Nederland hebben de meeste consumenten een Maestro-betaalpas van Mastercard. Een kleiner deel heeft een V PAY-betaalpas van Visa. Banken die zowel Maestro als V PAY-betaalpassen (ING en ASN Bank) uitgeven, zullen met beide stoppen.
Iedereen krijgt een nieuwe soort betaalpas: de Debit Mastercard of Visa Debit. De meeste banken zijn al begonnen met het vervangen. Alle klanten van Triodos Bank en Knab hebben de nieuwe betaalpassen al.
De nieuwe betaalpas is een debitcard. Met een debitcard kun je:
Bij klanten van ASN staat de mogelijkheid van online betalen aan- en uitzetten en borg betalen standaard uit. Wil je er gebruik van maken dan kan je het aanzetten via internetbannkieren of de mobiel bankieren app. Bij de andere banken staan deze mogelijkheden standaard aan.
De debitcard lijkt op een creditcard, maar er zijn een paar verschillen:
De debit-betaalpassen hebben, net als een creditcard, een 16-cijferig kaartnummer en een 3-cijferige CVC- of CVV-code. Die staan meestal op de betaalpas. Knab en Bunq-klanten moeten de CVC-code in hun app opzoeken. Met het kaartnummer en de code kun je een online betaling doen, net als bij een creditcard. Meestal moet je de betaling ook nog goedkeuren via internetbankieren of je mobiel bankieren-app. Ook dit werkt net zoals bij een betaling met een creditcard. Voor kleine bedragen is zo’n extra goedkeuring vaak niet nodig.
Op termijn zul je van je bank een nieuwe pas ontvangen. Je hoeft zelf niets te doen. Je krijgt vanzelf een brief van je eigen bank met de vernieuwde betaalpas. Let wel op berichten van oplichters. Bijvoorbeeld een e-mail om een nieuwe pas aan te vragen. Of een brief om je oude pas op te sturen. Dit doen banken niet.
Betaalautomaten in winkels accepteerden vaak alleen Maestro en V PAY. Winkeliers hebben hun betaalautomaten aan laten passen om ook debitkaarten (Mastercard Debit en Visa Debit) te kunnen accepteren. Meestal gebeurt dit via een update van de software. Betalen met een Maestro- of V PAY-betaalpas blijft daarnaast gewoon mogelijk.
Bankklanten die al een nieuwe betaalpas hebben (Triodos Bank, Knab) merken nu dat nog niet alle betaalautomaten zijn aangepast. Bijvoorbeeld bij parkeergarages en onbemande tankstations. De Betaalvereniging verzamelt deze meldingen en attendeert winkeliers hierop.
Je kunt ook betalen op plekken waar je al met een creditcard van Mastercard of Visa terecht kon.
Geldautomaten (voor opnames van contant geld) zijn meestal al geschikt voor opnames met verschillende soorten kaarten. Waaronder creditcards van Mastercard en Visa.
Oplichters maken vaak ook gebruik van dit soort nieuwe ontwikkelingen. Let dus goed op als je een e-mail of sms krijgt waarin je bijvoorbeeld zelf een nieuwe pas kunt aanvragen. Dit doen banken niet. Het gaat dan vaak om phishing of een andere vorm van fraude. Neem contact op met je eigen bank als je twijfelt.