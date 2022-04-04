Mastercard stopt met Maestro betaalpassen

Maestro stopt

Maestro gaat stoppen met het uitgeven van Maestro-betaalpassen. In Nederland hebben de meeste consumenten een Maestro-betaalpas van Mastercard. Een kleiner deel heeft een V PAY-betaalpas van Visa. Banken die zowel Maestro als V PAY-betaalpassen (ING en ASN Bank) uitgeven, zullen met beide stoppen.

Iedereen krijgt een nieuwe soort betaalpas: de Debit Mastercard of Visa Debit. De meeste banken zijn al begonnen met het vervangen. Alle klanten van Triodos Bank en Knab hebben de nieuwe betaalpassen al.

Waarom stopt Maestro?

Nederlanders kunnen er vaak niet mee betalen in winkels buiten Europa.

Met een Maestro of V PAY-betaalpas kun je niet online betalen.

Buitenlandse en Nederlandse klanten die bankieren bij Bunq of een buitenlandse bank zoals N26 of Revolut, hebben vaak een Mastercard Debit of Visa Debit. Ze konden daar in veel Nederlandse winkels niet mee betalen.

Nieuwe betaalpassen

De nieuwe betaalpas is een debitcard. Met een debitcard kun je:

Betalen en geld opnemen, net als met de betaalpas van Maestro.

Online betalen, binnen en buiten Nederland.

Op meer plekken buiten Europa betalen en geld opnemen (overal waar Mastercard en/of Visa geaccepteerd wordt).

Borg betalen, bijvoorbeeld als je een auto huurt. Let op: nog niet alle bedrijven accepteren een debitcard als borg.

Een betaling betwisten (chargeback-regeling). Bijvoorbeeld als je je online aankoop niet hebt ontvangen.

Terugkerende betalingen doen. Bijvoorbeeld een abonnement op een streamingdienst zoals Netflix.

Online betalen uitschakelen

Bij klanten van ASN staat de mogelijkheid van online betalen aan- en uitzetten en borg betalen standaard uit. Wil je er gebruik van maken dan kan je het aanzetten via internetbannkieren of de mobiel bankieren app. Bij de andere banken staan deze mogelijkheden standaard aan.

Debitcard of creditcard

De debitcard lijkt op een creditcard, maar er zijn een paar verschillen:

Een groot verschil met de creditcard is dat je bij de debitcard direct van je betaalrekening betaalt.

Een debitcard heeft wel een chargeback-regeling, maar geen aankoopverzekering. Met de aankoopverzekering van creditcards ben je vaak minstens 180 dagen verzekerd tegen diefstal, verlies en beschadiging van je aankoop. Klanten van ING (alleen met het OranjePakket Extra) en ASN Bank hebben wel een aankoopverzekering bij de betaalpas. Al is die minder uitgebreid dan die van de creditcard.

Veel creditcards hebben daarnaast een reisverzekering, een debitkaart niet. Maar het is geen volwaardige vervanger van een doorlopende reisverzekering.

Voor een creditcard betaal je vaak extra kosten

Kaartnummer

De debit-betaalpassen hebben, net als een creditcard, een 16-cijferig kaartnummer en een 3-cijferige CVC- of CVV-code. Die staan meestal op de betaalpas. Knab en Bunq-klanten moeten de CVC-code in hun app opzoeken. Met het kaartnummer en de code kun je een online betaling doen, net als bij een creditcard. Meestal moet je de betaling ook nog goedkeuren via internetbankieren of je mobiel bankieren-app. Ook dit werkt net zoals bij een betaling met een creditcard. Voor kleine bedragen is zo’n extra goedkeuring vaak niet nodig.

Gebruik nieuwe passen

Op termijn zul je van je bank een nieuwe pas ontvangen. Je hoeft zelf niets te doen. Je krijgt vanzelf een brief van je eigen bank met de vernieuwde betaalpas. Let wel op berichten van oplichters. Bijvoorbeeld een e-mail om een nieuwe pas aan te vragen. Of een brief om je oude pas op te sturen. Dit doen banken niet.

Aanpassen betaalautomaten

Betaalautomaten in winkels accepteerden vaak alleen Maestro en V PAY. Winkeliers hebben hun betaalautomaten aan laten passen om ook debitkaarten (Mastercard Debit en Visa Debit) te kunnen accepteren. Meestal gebeurt dit via een update van de software. Betalen met een Maestro- of V PAY-betaalpas blijft daarnaast gewoon mogelijk.

Bankklanten die al een nieuwe betaalpas hebben (Triodos Bank, Knab) merken nu dat nog niet alle betaalautomaten zijn aangepast. Bijvoorbeeld bij parkeergarages en onbemande tankstations. De Betaalvereniging verzamelt deze meldingen en attendeert winkeliers hierop.

Je kunt ook betalen op plekken waar je al met een creditcard van Mastercard of Visa terecht kon.

Geldautomaten voor opname contant geld

Geldautomaten (voor opnames van contant geld) zijn meestal al geschikt voor opnames met verschillende soorten kaarten. Waaronder creditcards van Mastercard en Visa.

Pas op voor oplichters

Oplichters maken vaak ook gebruik van dit soort nieuwe ontwikkelingen. Let dus goed op als je een e-mail of sms krijgt waarin je bijvoorbeeld zelf een nieuwe pas kunt aanvragen. Dit doen banken niet. Het gaat dan vaak om phishing of een andere vorm van fraude. Neem contact op met je eigen bank als je twijfelt.