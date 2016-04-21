Betalen in het buitenland: hoeveel kost dat?

De beste manier om te pinnen in eurolanden

Betalen in winkels of bijvoorbeeld restaurants met je Nederlandse bankpas is in eurolanden gratis. Heb je een betaalpas met het Maestro- of V Pay-logo, of een Debit Mastercard of Visa Debit, dan kun je gewoon pinnen als de winkel of het restaurant ook zo'n logo heeft. Geld opnemen is meestal ook gratis. Maar je kunt ook te maken krijgen met extra kosten.

Geld opnemen is gratis

Geld opnemen in eurolanden is meestal gratis. Maar het komt steeds vaker voor dat je toch kosten moet betalen, bijvoorbeeld in Duitsland, Oostenrijk en Spanje.

In deze gevallen mogen banken kosten rekenen:

Als een bank de kosten vooraf duidelijk meldt . Bijvoorbeeld met een sticker op de geldautomaat of een melding tijdens de opname. Ook moet het mogelijk zijn de transactie na de melding af te breken.

. Bijvoorbeeld met een sticker op de geldautomaat of een melding tijdens de opname. Ook moet het mogelijk zijn de transactie na de melding af te breken. Als de kosten niet alleen voor gebruikers uit andere eurolanden gelden. De kosten moeten ook voor (een deel van) de inwoners zelf gelden. Een geldautomaat mag wel korting geven aan klanten van 1 of meer binnenlandse banken.

Voorbeeld: In Duitsland kunnen klanten van een bepaalde bank gratis geld opnemen bij bepaalde geldautomaten. Maar klanten van alle andere banken betalen wel extra kosten, dus zowel Duitse klanten als bijvoorbeeld Nederlandse en Franse klanten.

Klanten van ABN AMRO, Bunq, ING, Rabobank en Revolut betalen in sommige gevallen ook voor geldopnames binnen Nederland. Die kosten betaal je dan ook in andere eurolanden.

Let op: ING-klanten betalen ook €3,50 voor een opname in euro’s buiten de Europese Economische Ruimte (de EER bestaat uit alle EU-landen plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

Creditcard

Je kunt naast je betaalpas ook een creditcard gebruiken. Betalen met een creditcard in een andere euroland is gratis. Geld opnemen met je creditcard in eurolanden kost wel geld, ook in Nederland.

De beste manier om te pinnen buiten eurolanden

Betalen met je betaalpas is buiten eurolanden (dus in vreemde valuta) meestal het voordeligst. Lukt het niet met je betaalpas van Maestro of V Pay? Gebruik dan een creditcard of debitcard van Mastercard, Visa of American Express. Heb je een creditcard van ING creditcard Extra of More? Daan betaal je geen koersopslag. Bij de ING creditcard Extra is er wel een limiet van €1000 per maand.

Voor wie veel reist buiten eurolanden, kan een buitenlandse bank als Revolut of Wise ook een optie zijn. Deze banken rekenen vaak geen of weinig koersopslag.

Geld opnemen vaak duurder

Contant geld opnemen is bijna altijd duurder dan direct betalen. Moet je geld opnemen? Kijk dan goed welke pas je hiervoor gebruikt.

Voor een geldopname betaal je naast de koersopslag meestal een vast bedrag. Dat varieert voor de betaalpas van €2,25 tot €3,50 per opname.

Klanten van Knab en Rabobank met Rabo Comfort betalen alleen de koersopslag en geen vast bedrag.

Bij een geldopname met de creditcard is het vaste bedrag meestal minimaal €4,50. Behalve als je een creditcard van ICS hebt en zorgt dat er een positief saldo op je rekening staat. Dan betaal je, naast de koersopslag, 1% (maximaal €1,50) per opname. Die korting geldt niet voor ABN AMRO-klanten met een ICS Mastercard. Bekijk dus goed welke kaart het voordeligst is voor een geldopname in vreemde valuta.

Wisselkoers

Banken gebruiken een wisselkoers om vreemde valuta om te rekenen in euro's. De meeste banken gebruiken die van Mastercard of Visa. Bovenop die wisselkoers betaal je een koersopslag. Die wisselt per bank.

Alle banken moeten daarnaast ook laten zien hoeveel koersopslag zij berekenen ten opzichte van de koers van de Europese Centrale Bank. Dit is Europese wetgeveing met als doel de kosten transparanter te maken. Je bank is verplicht je hier een bericht over te sturen als je een betaling of geldopname in vreemde valuta hebt gedaan.

Als je vaak reist, kan een buitenlandse bank, zoals Revolut, Wise of N26 ook voordelig zijn. Deze banken rekenen vaak geen of weinig koersopslag.

Betaalrekeningen vergelijken

Ben jij duur of juist goedkoop uit bij jouw bank? Vergelijk betaalrekeningen en de kosten voor betalen en geld opnemen buiten eurolanden. Heb je verschillende passen, bekijk dan welke pas voor welke situatie het voordeligst is. Vergelijk de kosten ook met die van buitenlandse banken als Wise en N26, die niet in onze vegelijker staan.

Betaal in de lokale munteenheid

Lokale munteenheid goedkoper dan euro's

Veel banken, hotels en (web)winkels bieden een ‘omrekenservice’ aan. Dit is de Dynamic Currency Conversion (DCC). Bij een geldautomaat wordt het vaak ‘withdrawal with conversion’ of ‘without conversion’ genoemd. Het bedrag dat je betaalt of opneemt is dan al omgerekend in euro's. Dat klinkt makkelijk, maar is vaak een stuk duurder dan afrekenen in de lokale munteenheid.

Kies je voor euro’s dan rekent een zogenoemde DCC-aanbieder het voor je om. Deze partijen verdienen hiermee hun geld. Winkels, banken en hotels die DCC aanbieden delen mee in de winst. Ze hebben er dus baat bij dat zo veel mogelijk klanten voor deze optie kiezen.

Meer duidelijkheid

Mede door de inzet van BEUC, de overkoepelende Europese consumentenorganisatie waarbij ook de Consumentenbond is aangesloten, zijn hierover afspraken gemaakt. Sinds begin 2020 moet de toeslag voor DCC te zien zijn voordat de transactie plaatsvindt. Dit geldt wel alleen voor landen binnen de Europese Unie. Hoewel BEUC het liefst een verbod op DCC wilde, geeft dit in ieder geval meer duidelijkheid. BEUC monitort of er in de praktijk problemen voorkomen. Als dat zo is wordt er mogelijk nog actie ondernomen.

Ons advies: kies voor afrekenen of geld opnemen altijd de lokale munteenheid. Dit geldt niet alleen voor landen buiten de Europese Unie. Ook voor Europese landen zonder de euro zoals Hongarijke, Polen en Tsjechië.

Vreemde valuta bestellen

Vreemde valuta bestellen in Nederland is duur. Meestal geldt: hoe ‘vreemder’ de valuta, hoe ongunstiger de wisselkoers of koersopslag.

Contant geld

Als je bij aankomst in het buitenland toch contant geld nodig hebt of gewoon op zak wilt hebben, kun je geld bestellen bij GWK Travelex of een ander geldwisselkantoor. Bij banken is dit niet meer mogelijk.

Geldwisselkantoren

Naast GWK Travelex zijn er ook een aantal andere geldwisselkantoren zoals Pott Change en Goudwisselkantoor (met een geldwisseldienst). Het loont om de wisselkoersen en kosten te vergelijken. Let wel op eventuele bijkomende kosten en controleer of een geldwisselkantoor een vergunning van De Nederlandsche Bank heeft. Pott Change en Geldwisselkantoor hebben een vergunning.

Vergelijk de kosten ook met de kosten die je maakt als je het geld op de plek van bestemming opneemt. Dit is meestal goedkoper. Kijk van tevoren of er een geldautomaat op de plek van bestemming is. Dit kan bijvoorbeeld via de website van Mastercard.

Noodgeld

De meeste banken bieden de mogelijkheid om snel aan contant geld te komen als je betaalpas gestolen of kwijtgeraakt is. Dit heet 'emergency cash' of noodgeld. Je kunt in de meeste landen gebruikmaken van noodgeld, maar het is niet in alle landen mogelijk. Check dit vooraf bij je bank. Het bedrag dat je krijgt als noodgeld hangt ook van van het land en bedrijf waar je het ophaalt.

ASN Bank

Bij ASN Bank maakt noodgeld onderdeel uit van het pakket en kun je gratis tot €1000 ophalen. Je spreekt met je bank een afhaalpunt af.

ING

Bij ING is emergency cash ook onderdeel van het betaalpakket. Per keer kun je maximaal €2000 (ING Go) of €5000 (andere pakketten). Je hoort van ING waar je geld op kunt halen.

Rabobank

Voor Rabobank-klanten zijn de kosten afhankelijk van de hoogte van het bedrag. Alleen klanten met een RiantPakket (alle bedragen, dit pakket is niet meer te openen) of Rabo Comfort (tot €1000) betalen niets extra's.

Geen noodgeld bij ABN AMRO, Bunq, Knab, Nationale Nederlanden, Revolut en Triodos Bank

Met een betaalrekening bij ABN AMRO (per juni 2025 niet meer), Bunq, Knab of Triodos Bank kun je geen gebruik maken van deze service.

Andere manieren

Er zijn ook andere mogelijkheden om aan noodgeld te komen:

Als je een creditcard van een andere aanbieder dan je bank hebt, zoals een ANWB-card.

Een reisverzekering biedt soms uitkomst.

Familie of vrienden kunnen met spoed geld overmaken via bijvoorbeeld Western Union. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Zo kost €1000 overmaken naar de Verenigde Staten bijna €30.

Tips voor betalen in het buitenland