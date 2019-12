Betalen in het buitenland: hoeveel kost dat?

Pinnen in eurolanden

Geld opnemen en betalen in winkels met je Nederlandse bankpas kost in eurolanden in principe niets extra. Heb je een wereldpas met het Maestro- of V Pay-logo, dan kun je gewoon pinnen als de winkel ook zo'n logo heeft. Zo niet, dan kun je bijvoorbeeld je creditcard gebruiken. Met een creditcard is betalen in een euroland gratis. Geld opnemen met je creditcard in de eurozone kost wel geld, ook in Nederland.

Geld opnemen in eurolanden

Let extra op als je geld opneemt uit een geldautomaat. Banken mogen extra kosten in rekening brengen als ze dat voor inwoners van het eigen land ook doen. Dit is gebruikelijk in Duitsland en Griekenland. De kosten moeten vooraf wel duidelijk gemeld worden, bijvoorbeeld met een sticker op de geldautomaat of een melding tijdens de opname.

Het moet ook mogelijk zijn de transactie na de melding af te breken. In Spanje betalen klanten die de geldautomaat van hun eigen bank gebruiken geen kosten, alle andere gebruikers betalen wel kosten.

Let ook goed op of je het hele bedrag dat je wilde opnemen hebt ontvangen voordat je wegloopt bij een geldautomaat. Soms komen hoge bedragen in 2 keer uit een geldautomaat.

Wat is de beste manier om te betalen buiten de eurozone?

Betalen met je betaalpas is in niet-eurolanden meestal het voordeligst. Voor klanten van Bunq en Moneyou is het zelfs gratis. Lukt het niet met je betaalpas, gebruik dan een creditcard.

Geld opnemen is bijna altijd duurder dan direct betalen. Met je creditcard ishet bovendien vaak erg duur: minimaal €4,50 + een koersopslag). Betaal dus liever direct met je betaalpas of creditcard. Moet je toch geld opnemen? Doe dit dan met je betaalpas.

Er is wel een uitzondering: heb je een creditcard van ANWB, de Bijenkorf, een Mastercard of World Card? Of een creditcard van ASN Bank, RegioBank of SNS (van Visa, uitgegeven door ICS)? Dan betaal je naast de koersopslag maar 1% (maximaal €1,50) per opname als je een positief saldo op je creditcard hebt.

Ben jij duur of juist goedkoop uit bij jouw bank? Vergelijk betaalrekeningen en de kosten voor betalen en geld opnemen buiten eurolanden. Heb je verschillende passen, bekijk dan welke pas voor welke situatie het voordeligst is.

Let op service om in euro's te betalen of op te nemen

Veel banken, hotels en (web)winkels bieden een ‘omrekenservice’ aan, de Dynamic Currency Conversion (DCC). Bij een geldautomaat wordt het vaak ‘withdrawal with conversion’ of ‘without conversion’ genoemd. Het bedrag dat je betaalt of opneemt is dan al omgerekend in euro's. Dat klinkt makkelijk, maar is vaak een stuk duurder dan afrekenen in de lokale munteenheid.

Kies je voor betalen of opnemen in euro’s dan rekent een zogenoemde DCC-aanbieder het voor je om. Deze partijen verdienen hiermee hun geld. Winkels, banken en hotels die DCC aanbieden delen mee in de winst. Ze hebben er dus baat bij dat zo veel mogelijk klanten voor deze optie kiezen.

BEUC, de overkoepelende Europese consumentenorganisatie waarbij ook de Consumentenbond aangesloten is, wil een verbod op DCC. De belangrijkste reden hiervoor is dat consumenten in vrijwel alle situaties duurder uit zijn als ze kiezen voor DCC. Tot het verbod er is, geldt: kies voor afrekenen of geld opnemen in de lokale munteenheid.

Vreemde valuta bestellen

Vreemde valuta bestellen in Nederland is duur. Meestal geldt: hoe ‘vreemder’ de valuta, hoe ongunstiger de wisselkoers of koersopslag. Als je bij aankomst in het buitenland toch contant geld nodig hebt of gewoon op zak wilt hebben, kun je geld bestellen bij ABN Amro, GWK Travelex of een ander geldwisselkantoor. Je kunt ook vreemde valuta kopen op Schiphol, via ABN Amro-verkooppunten of wisselautomaten of GWK Travelex.

Naast GWK Travelex zijn er ook een aantal andere geldwisselkantoren zoals Pott Change en Geldwisselkantoor. Het loont om de wisselkoersen en kosten te vergelijken. Let wel op eventuele bijkomende kosten en controleer of een geldwisselkantoor een vergunning van de De Nederlandsche Bank heeft (Pott Change en Geldwisselkantoor hebben een vergunning).

Vergelijk de kosten ook met die als je het geld op de plek van bestemming opneemt. Dit is meestal goedkoper. Kijk van tevoren of er een geldautomaat op de plek van bestemming is. Dit kan bijvoorbeeld via de website van Mastercard.

Vreemde valuta inwisselen

Houd je na terugkeer uit het buitenland vreemde valuta over? Dan kun je die bij ABN Amro, GWK Travelex en andere geldwisselkantoren zoals Pott Change weer omwisselen. Bij ABN Amro kan dat alleen op de wisselkantoren op Schiphol. Tot €200 betaal je €3,25 per transactie, daarboven rekent de bank geen provisie. Klanten van ABN Amro die ook vreemde valuta hebben besteld kunnen gebruikmaken van de buy-back service. Binnen 31 dagen na aankoop kun je op vertoon van de aankoopbon je vreemde valuta zonder provisie omwisselen.

GWK Travelex heeft een Valuta Terugkoopgarantie waarbij vreemde valuta (maximaal €4500) binnen 45 dagen tegen de oorspronkelijke koers teruggewisseld kunnen worden. Deze service kost wel €4,95. Gezien de toch al ongunstige koersen is het slimmer om het geld tijdens je reis op te maken. Het is in restaurants bijvoorbeeld vaak mogelijk om een deel contant te betalen met het laatste restje geld en de rest met een betaalpas te betalen.

Noodgeld

De meeste banken bieden de mogelijkheid om snel aan contant geld te komen (emergency cash of noodgeld) als je betaalpas gestolen of kwijtgeraakt is.

Bij de ASN Bank, ING, RegioBank en SNS maakt het onderdeel uit van het pakket en kun je gratis tot €1000 (ING €2000) ophalen, meestal bij een kantoor van Western Union en/of GWK (Moneygram).

Voor Rabobank klanten zijn de kosten afhankelijk van de hoogte van het bedrag. Alleen klanten met een RiantPakket betalen niets extra's. Voor de andere pakketten geldt: €16,50 voor een bedrag van €250 tot €550 €22 voor een bedrag van €550,01 tot €1000 €57,25 voor een bedrag van €1000,01 tot €2200 €62,75 voor een bedrag van €2200,01 tot €6200 (het maximale bedrag) Rabobank-klanten met een TotaalPakket betalen tot €1000 niks.

ABN Amro biedt de 'Stand-By Service' aan. Deze service biedt onder meer tot €1000 noodgeld. Klanten met BetaalGemak Standaard betalen €18 voor deze service, met BetaalGemak Extra €12 en voor klanten met BetaalGemak Max is de service gratis.

Met een betaalrekening bij Bunq, Knab, MoneYou of Triodos Bank kun je geen gebruik maken van deze service.

Je kunt in de meeste landen gebruikmaken van noodgeld (emergency cash). In Europa geldt dit voor alle landen behalve Estland, Luxemburg en Servië. Buiten Europa zijn er landen waar het aanvragen van emergency cash niet mogelijk is, vraag dit voor jouw reisbestemming na bij je bank.

Andere manieren

Er zijn ook andere mogelijkheden om aan noodgeld te komen:

Als je een creditcard van een andere aanbieder dan je bank hebt (zoals een ANWB- of Bijenkorf-card).

Een reisverzekering biedt soms ook uitkomst.

Familie of vrienden kunnen ook met spoed geld overmaken via bijvoorbeeld Western Union. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Zo kost €1000 overmaken naar de Verenigde Staten bijna €30.

Tips

Buiten eurolanden is het meestal voordeliger om te betalen en geld op te nemen in de lokale munteenheid in plaats van in euro's.

Neem naast je betaalpas ook een ander betaalmiddel mee, zoals een creditcard.

Je betaalpas gestolen of verloren op vakantie? Blokkeer je betaalpas zo snel mogelijk en doe aangifte. Sla de nummers om je pas te blokkeren op in je telefoon.

Er zijn ook een handige apps zoals de app van je bank (mobiel bankieren) om bijvoorbeeld je pas te blokkeren of een app met actuele wisselkoersen. Denk bij het gebruik van je mobiele telefoon wel aan de extra kosten voor internetgebruik buiten de EU.

In het buitenland gelden vaak lagere daglimieten voor geld opnemen en betalen. Bovendien kunnen lokale banken ook beperkingen hanteren.

De meeste banken blokkeren passen voor betalen en geld opnemen buiten Europa. Ga je buiten Europa op vakantie, dan moet je je betaalpas 'aanzetten'. Dit kan via internetbankieren, telefonisch, bij een bankkantoor of via mobiel bankieren.

Sommige banken - zoals ING en Rabobank - houden een lijst bij met buitenlandse banken die Maestro-betaalpassen (tijdelijk) niet accepteren of waarbij je maar een beperkt bedrag kunt opnemen.

Bewaar je identiteitsbewijs en betaalkaarten nooit allemaal op dezelfde plek (je portemonnee bijvoorbeeld) om te voorkomen dat alles tegelijk wordt gestolen. Je kunt ook een scan maken van je identiteitsbewijs en naar je eigen e-mailadres sturen. Het moet dan wel een e-mailadres zijn dat overal toegankelijk is, zoals Hotmail of Gmail. Doe dit wel zo veilig mogelijk en voorkom identiteitsfraude.

Lees ook: