Hoe wissel ik mijn cheque in?

Cheques verzilveren niet meer mogelijk

Sinds 1 januari 2021 kun je bij geen enkele Nederlandse grootbank meer een cheque verzilveren. Omdat een cheque geen wettig betaalmiddel is, zijn banken niet verplicht deze dienst nog aan te bieden.

Banken zijn gestopt met het verzilveren van cheques omdat het een verouderd betaalmiddel is. Het is namelijk gevoelig voor fraude en de verwerking van een cheque is duur.

Wat kun je doen?

Rechtstreeks regelen met de betaler

Neem contact op met de betaler. Laat hen weten dat het je niet lukt de cheque te verzilveren. Vraag de betaler om de betaling rechtstreeks over te boeken op een IBAN-rekening.

Als je bijvoorbeeld een Canadees pensioen via een cheque ontvangt, kun je dit rechtstreeks op je IBAN-rekening over te laten maken. Een soortgelijke mogelijkheid bestaat er ook voor Australisch en Amerikaans pensioen.

Een andere mogelijkheid is het openen van een account bij Wise (voorheen Transferwise). Je vraagt de betaler van de cheque het geld over te boeken via Wise.

Endorsen

Je kunt de cheque over laten schrijven op naam van iemand die in het land woont waar de cheque vandaan komt. Op deze manier wordt de cheque uitgekeerd aan iemand die de cheque kan verzilveren. Deze persoon maakt het bedrag vervolgens naar je over. Dat noem je endorsen. Let er wel op dat je deze persoon vertrouwt voor het ontvangen en overmaken van geld.

Rekening openen in het buitenland

Je kunt een bankrekening openen in een land waar cheques nog wel verzilverd kunnen worden. Soms kun je zelfs je cheque inwisselen zonder dat je een rekening hoeft te openen. In België en Duitsland bijvoorbeeld kunnen bij de meeste banken nog cheques verzilverd worden.

Het openen van een rekening in het buitenland kan vaak alleen in persoon en kost geld. Het inwisselen van de cheques moet vaak ook in persoon. Check eerst bij de buitenlandse bank wat er mogelijk is, voordat je ernaartoe gaat. Via deze weg is het bijvoorbeeld mogelijk de stimulus cheque (coronasteun voor Amerikanen) te verzilveren.

Banken: biedt mogelijkheid tot inwisselen

We stelden ons panel een aantal vragen over cheques. Bijna 7.000 panelleden gaven hierop antwoord. van hen wist 85% niet dat een cheque vanaf 1 januari niet meer ingewisseld kan worden bij een Nederlandse bank.

Ook ontvangt 3% nog weleens een bankcheque. Dat is geen grote groep. Maar hiervan geeft bijna de helft aan dat het niet kunnen inwisselen voor hen grote gevolgen heeft. Het zou banken volgens ons daarom sieren om een mogelijkheid tot verzilveren aan te blijven bieden.