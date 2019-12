Steeds meer mensen betalen met een betaalpas of smartphone. In 2018 was dat 62% van alle betalingen. Toch rekende 37% nog met contant geld af. Mag een winkel of gemeente contant geld weigeren? En bij welke bank kun je nog contant geld storten?

Mag een winkel contant geld weigeren?

Ja, dat mag. Contant geld is een wettig betaalmiddel, maar winkels zijn niet verplicht het aan te nemen. Een winkelier moet wel duidelijk aangeven dat je een bepaald betaalmiddel niet kunt gebruiken. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook met briefjes van €100. Een winkel mag deze weigeren, als ze dit maar duidelijk vermelden.

De Consumentenbond vindt het een slechte zaak dat sommige winkels contant geld weigeren. Vooral voor ouderen, kinderen en mensen met een beperking. En voor iedereen die met contant geld grip wil houden op zijn uitgaven.

Mag een gemeente contact geld weigeren?

Ook bij steeds meer gemeenten kun je aan de balie alleen pinnen. Wij vinden dit te ver gaan omdat je een paspoort of rijbewijs alleen bij de gemeente kunt halen. Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) vindt dat elke gemeente tenminste 1 balie moet hebben waar je met contanten terecht kunt. In maart 2018 werden er Kamervragen gesteld over dit onderwerp.

In oktober 2018 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een brief ontvangen van de Europese Centrale Bank (ECB) waarin staat dat een 'pin only-beleid', waarbij burgers aan de gemeentelijke balie niet contant kunnen betalen of dit alleen kunnen als zij daarvoor bijzondere redenen aanvoeren, volgens Europees recht niet mag. De VNG adviseert gemeenten hier rekening mee te houden.

Mag een winkelier betalingen afronden?

Afronden op 0 of 5 eurocent mag alleen wanneer je met contant geld betaalt. Met betaalmiddelen als een pinpas en een creditcard moet de verkoper het exacte bedrag afrekenen.

Bij welke bank kun je contant geld aan de balie opnemen?

Als je veel contant geld nodig hebt, dan kun je dat niet zomaar opnemen. Je bent afhankelijk van de dag- of weeklimiet van je bank. Soms kun je deze (tijdelijk) verhogen. Soms moet je een groot bedrag vooraf bestellen. Vind je het prettig om een groot bedrag binnen aan een balie op te nemen, bijvoorbeeld vanwege de veiligheid? Dan kun je ook niet bij alle banken terecht.

ABN Amro: bedragen tot €10.000 neem je bij een geldautomaat op, met een maximum van 40 briefjes per keer. Alles boven de €10.000 moet je vooraf bestellen.

ING: klanten kunnen elk bedrag in een kantoor opnemen. Bij bedragen tot €10.000 is dat uit een automaat (de Cash Recycle Automaat) in een kantoor.

Rabobank: bedragen boven de €5000 moet je vooraf bestellen en afhalen op een kantoor.

RegioBank: bij adviseurs met een kasfunctie kun je elk bedrag in een kantoor opnemen.

Waar kun je contant geld (briefjes) storten?

ABN Amro: 0,5% van bedrag (vanaf 1 april 2019).

ING: 4x (OranjePakket) of 6x (Basis-, Betaal- en RoyaalPakket) per jaar gratis, daarna €6.

Rabobank: €1,50 per keer.

RegioBank: gratis indien de adviseur een kasfunctie heeft.

SNS: klanten kunnen gratis gebruikmaken van de dienst van GWK Travelex.

Klanten van andere banken kunnen contant geld storten met Mr. Pay, een dienst van GWK Travelex. Hiermee kun je met contant geld een rekening betalen of geld storten op een Nederlandse bankrekening. Dat kost 3% van het bedrag, met een minimum van €9,50

Neemt het aantal geldautomaten af?

Ja, dat neemt af.

Maar eind 2020 moet er wel een nieuw netwerk van geldautomaten van ABN Amro, ING en Rabobank komen. Dit netwerk wordt eigendom van Geldservice Nederland (GSN) en is een jointventure van de 3 banken. Voor klanten van ABN Amro, ING en Rabobank gelden geen limieten meer voor een ‘gastopname’ (dat is een opname bij een andere dan de eigen bank). De gezamenlijke geldautomaten worden geel en gaan Geldmaat heten. In juni 2019 heeft de beheerder Geldservice Nederland (GSN) de eerste gezamenlijke geldautomaat geïnstalleerd. Eind 2020 moeten alle geldautomaten van de 3 banken zijn vervangen.

GSN heeft aangegeven dat het zich aan de ‘5-kilometernorm’ van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer houdt. Dit betekent dat iedereen in Nederland binnen een straal van 5 kilometer contant geld moet kunnen opnemen. Medio 2017 ging dit op voor 99,73% van alle Nederlanders. Het streven is om de dekkingsgraad in de toekomst minimaal gelijk te houden aan het niveau van 2016 (99,76%). En waar mogelijk te verbeteren.

GSN zal geldautomaten weghalen waar het kan en bijplaatsen waar nodig. Hierbij houden ze ook rekening met sociale elementen zoals de plek (bijvoorbeeld bij een winkelcentrum).

Wat als er geen geld uit de geldautomaat komt?

Misschien heb je te maken met cash trapping. Bij cash trapping is de gleuf van de geldautomaat door criminelen gemanipuleerd met een afdekplaatje. Dit houdt het gepinde geld tegen. Zodra je wegloopt, halen zij het geld uit de automaat. Banken en de politie adviseren om altijd direct contact op te nemen met de bank. Dit kan via het meldnummer dat op de geldautomaat staat.

Niet direct gebeld en geen geld ontvangen, maar wel afgeschreven? Neem dan alsnog contact op met de bank van de geldautomaat. De bank kan zien of er op de bewuste dag een kasoverschot bij de automaat was. De niet-uitgenomen biljetten belanden namelijk in een ‘rejectbak’. Als dit het geval was, krijg je het geld terug.

Lees ook: