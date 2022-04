Convenant beschermt consumenten tegen cashboete

De ‘cashboete’ die ABN Amrobank in mei 2021 invoerde voor klanten die meer dan €10.000 cash per jaar opnamen, was aanleiding voor intensief overleg over de toegankelijkheid van contant geld. Na kritiek van onder meer de Consumentenbond, verhoogde de bank de limiet naar €12.000. Maar ook dat vond de Consumentenbond onvoldoende. In het convenant is nu afgesproken dat ABN de limiet verder verhoogt naar €17.500. Hiermee zal in de praktijk vrijwel iedere consument zijn normale uitgaven met cash kunnen blijven betalen, zonder boetes. Ook is er een zogeheten ‘freeze’ afgesproken zodat ook andere banken het opnemen van contant geld niet verder zullen belasten. Daarnaast zijn er zijn harde afspraken gemaakt over het op peil houden van het aantal geldautomaten en de beschikbare kleine coupures in de automaten.

Op kosten jagen

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Cash is nogal altijd een wettig betaalmiddel en er zijn tal van redenen voor consumenten om met contant geld te blijven betalen. Het is niet aan banken om te bepalen of dat nodig is. En al helemaal niet om deze mensen op kosten te jagen. Het staat banken wel vrij de tarieven te wijzigen in het voordeel van consumenten. Dus bijvoorbeeld dat je een goedkoper betaalpakket krijgt als je geen of weinig contant geld opneemt.'

Consument bepaalt tempo

Door het afnemend gebruik van cash, stijgen de kosten per transactie, waardoor de toegang tot contant geld onder druk staat. De banken, DNB, chartale dienstverleners, winkeliers en consumentenorganisaties hebben daarom afspraken gemaakt over het gebruik en de kosten van contant geld in de komende 5 jaar. Molenaar: ‘Het is niet ondenkbaar dat het gebruik van cash op een bepaald moment minimaal is. Maar consumenten bepalen of het gebruik van contant geld afneemt en in welk tempo. Niet de bank. We weten dat banken concrete plannen klaar hadden liggen om het gebruik van contant geld verder te ontmoedigen. Met dit convenant hebben we dit kunnen voorkomen’.