Met de maatregelen wil de minister ervoor zorgen dat het systeem van contant geld beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar blijft voor alle consumenten. Ook als het gebruik van cash verder afneemt.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Dat is een heel belangrijk signaal van de minister. Er zijn echt nog veel mensen die afhankelijk zijn van contant geld om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Zij worden met de aangekondigde maatregelen geholpen. En dat is hard nodig. Dat wordt ook onderschreven door een onderzoek van de Nederlandse Bank eerder dit jaar. Daaruit bleek dat 2,6 miljoen Nederlanders moeite hebben met digitaal bankieren.’

Tijdelijke afspraken

In april 2022 maakten consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond, samen met toezichthouders, aanbieders van betaaldiensten, winkeliers en banken afspraken over het gebruik en de kosten van contant geld. Die werden vastgelegd in een tijdelijk Convenant Contant Geld (pdf).

Molenaar: ‘Voor ons was en is betalen voor het opnemen van cash volstrekt onbespreekbaar. Dus het convenant bood een uitkomst. Maar het convenant geldt voor 5 jaar en we merkten al gauw dat de banken grote twijfels hebben om de afspraken daarna te continueren. Daarom is het een goede stap dat de minister de afspraken nu in de wet wil verankeren, iets waarop wij al in 2021 hebben aangedrongen.’

Cash accepteren

De door de minister voorgestelde maatregelen bepalen dat er geen extra kosten in rekening worden gebracht voor het opnemen van contant geld. Ook moeten er voldoende geldautomaten beschikbaar blijven. Daarnaast wil de minister voorkomen dat winkeliers met te hoge kosten voor het afstorten van geld worden geconfronteerd en daardoor ontmoedigd worden om cash aan te nemen.

Molenaar: ‘Dat is heel belangrijk. Zo voorkomt de minister dat contant geld via een omweg de das om wordt gedaan. Want als winkeliers geen contant geld accepteren, staan consumenten machteloos’.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Toch heeft de Consumentenbond nog wel zorgen. In het voorstel van de minister mogen banken de kosten van contant geld straks wel doorberekenen op andere manieren. De Consumentenbond vreest fors hogere betaalpakketkosten.

Molenaar: ‘We zullen de banken indien nodig aanspreken op hun verantwoordelijkheid om het betalingsverkeer betaalbaar te houden, zodat iedereen kan blijven meedoen.’

De Consumentenbond roept de Tweede Kamer op om wetsvoorstellen in de brief van de minister over te nemen. In de tussentijd is het belangrijk dat de banken de afspraken van het convenant blijven nakomen. ‘Daar zullen wij nauwlettend op toezien’.