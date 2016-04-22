Overstappen van bank

Uit ons jaarlijkse onderzoek onder consumenten blijkt dat niet veel mensen overstappen van bank. Veel denken dat overstappen van bank veel gedoe is. In de praktijk blijkt dat mee te vallen. Ruim 70% van ons panel vond de overstap (zeer) makkelijk verlopen. En nog eens 19% vond het niet makkelijk, maar ook niet lastig.

Wie wil overstappen, kan gebruikmaken van de Overstapservice. Dat is een initiatief van de gezamenlijke banken in Nederland. De service regelt bepaalde zaken voor je, waardoor het overstappen van bank makkelijker wordt. Je moet nog wel een paar zaken zelf regelen.

Verplichte betaalrekening

Sommige mensen zitten 'vast' aan hun bank, omdat ze ook andere producten hebben bij diezelfde bank. Bijvoorbeeld een hypotheek, beleggingsrekening of verzekering.

Een betaalrekening is niet vaak niet echt verplicht, maar je krijgt bijvoorbeeld korting op je hypotheekrente. Toch kan het lonen om over te stappen. Bekijk eens of je je andere bankproducten ook bij andere aanbieders kunt onderbrengen. Bijvoorbeeld door je hypotheek over te sluiten.

Overstapservice: wat regelt de bank?

De Overstapservice zorgt 13 maanden lang voor de volgende zaken:

Overstapservice: wat moet je zelf doen?

De Overstapservice neemt veel werk uit handen, maar lang niet alles. Dit moet je zelf doen:

Nummerbehoud (nog) niet mogelijk

Zolang consumenten hun rekeningnummer niet kunnen meenemen blijft overstappen naar een andere bank een hoop gedoe. De Consumentenbond pleit al langer voor nummerbehoud bij betaalrekeningen, zodat je veel makkelijker van bank kunt overstappen. Makkelijk kunnen overstappen bevordert de concurrentie tussen banken. Dit kan leiden tot lagere tarieven, meer innovatie en betere dienstverlening.

Aliasgebruik

De Nederlandsche Bank (DNB) deed in 2020 op verzoek de minister van Financiën onderzoek naar de mogelijkheden van aliasgebruik voor betaalrekeningnummers in Nederland. Een 'alias' is een alternatief voor nummerbehoud. Een alias is gekoppeld aan de betaalrekening. Als je van bank wisselt blijft de alias hetzelfde. Dit is mogelijk technisch minder complex dan nummerbehoud.

DNB concludeert in haar rapport dat aliasgebruik in Nederland niet de juiste keuze is, maar ziet 2 alternatieven die overstappen kunnen vereenvoudigen:

Verdere verbetering van Overstapservice.

Het invoeren van een alias op Europees niveau die breder te gebruiken is dan alleen in het betalingsverkeer.

De minister heeft beide punten opgepakt en onder de aandacht gebracht bij banken en de Europese Commissie. Op dit moment is het nog niet duidelijk of er een alias op Europees niveau zal komen.