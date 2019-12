Stap je over naar een andere bank? Vraag dan de Overstapservice aan bij je nieuwe bank. De Overstapservice regelt veel, maar niet alles. Wat je zelf moet regelen zetten we voor je op een rij. Sommige banken bieden wat extra hulp bij het overstappen.

De Overstapservice is een initiatief van de gezamenlijke banken in Nederland. De service regelt bepaalde zaken voor je, waardoor het overstappen van bank iets gemakkelijker wordt. Je moet nog wel een paar zaken zelf regelen.

Wat regelt de bank?

De Overstapservice zorgt 13 maanden lang voor de volgende zaken:

Tip: op acceptgiro's mag je het oude rekeningnummer met pen veranderen in het nieuwe rekeningnummer.

Wat moet je zelf doen?

De Overstapservice neemt veel werk uit handen, maar lang niet alles. Dit moet je zelf doen:

De Overstapservice functioneert niet altijd vlekkeloos. Let daarom zelf altijd goed op of alles juist wordt afgehandeld.

Let op: in tegenstelling tot wat soms door banken beweerd wordt, hoef je je oude rekening niet aan te houden en hoef je er dus niet meer voor te betalen.

Overstaphulp van ASN Bank, RegioBank en SNS

De Overstaphulp van ASN Bank, RegioBank en SNS biedt wat extra hulp bij de zaken die je zelf moet regelen en dus niet door de Overstapservice geregeld worden. De Overstaphulp kun je inschakelen zodra je toegang hebt tot internetbankieren bij je nieuwe bank.

Met de Overstaphulp kun je de gegevens van je oude rekening (mits van ING, Rabobank of ABN Amro) importeren naar een 'dashboard' in de internetbankieromgeving van je nieuwe bank (ASN Bank, RegioBank of SNS). In het dashboard zie je het volgende:

Alle gegevens van personen en bedrijven waarnaar betalingen zijn gedaan met de oude betaalrekening. Deze kun je toevoegen aan het adresboek van de nieuwe betaalrekening.

Een overzicht van alle bijschrijvingen, zodat je kunt zien wie je moet informeren over het nieuwe rekeningnummer.

Een overzicht van alle incasso’s. Deze worden al via de Overstapservice omgezet naar je nieuwe betaalrekening.

Let op: De periode waarover je de gegevens van je oude bank downloadt, kies je zelf. Hoe ver je terug kunt verschilt per bank, maar kies in ieder geval voor minstens 13 maanden.

De Consumentenbond vindt de Overstaphulp een nuttige aanvulling op de Overstapservice, maar vindt het beter als deze niet helemaal los zou staan van de Overstapservice. Het zou handiger zijn als beide initiatieven geïntegreerd worden en ook bij alle banken mogelijk zijn.

Digitaal overstappen

Bij de meeste banken verloopt de aanvraag van de overstapservice nog via papier. Nieuwe klanten van ASN Bank, ING, Knab en SNS kunnen de aanvraag van de Overstapservice digitaal regelen. Bij Bunq loopt de aanvraag via de app.

Hoewel de Overstapservice een gezamenlijke initiatief van de banken is, bepaalt iedere bank zelf wanneer de aanvraag gedigitaliseerd wordt.

Nummerbehoud (nog) niet mogelijk

Zolang consumenten hun rekeningnummer niet kunnen meenemen blijft overstappen naar een andere bank een hoop gedoe, ondanks allerlei hulpmiddelen. De Consumentenbond pleit al langer voor nummerbehoud bij betaalrekeningen, zodat je gemakkelijk van bank kunt overstappen.

De ACM heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een 'Europese nummerportabiliteit'. Dat houdt in dat consumenten en bedrijven een uniek nummer krijgen - zoals een telefoonnummer - om mee te betalen. In het najaar van 2019 komt de Europese Commissie met de evaluatie van de Payment Accounts Directive. Daarin is nummerportabiliteit een onderdeel.

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB), met vertegenwoordigers van banken en belangorganisaties zoals de Consumentenbond, pleit ook voor Europese nummerportabiliteit.

