Hypotheek oversluiten naar lagere rente bij een andere bank

Jaren geleden was de hypotheekrente hoger dan nu. Je hypotheek oversluiten kan gunstig zijn. Ga eerst na of dit kan bij je eigen bank. Zit je bij een dure hypotheekverstrekker? Dan kan je hypotheek oversluiten naar een andere bank voordelig zijn.

Hypotheek oversluiten naar een andere bank

Je hypotheek oversluiten naar een lagere rente kan duizenden euro’s voordeel opleveren. Het kost wel geld: denk aan boeterente om je oude hypotheekrente af te kopen en afsluitkosten voor de nieuwe hypotheek. Oversluiten naar een andere bank is alleen zinvol als je die kosten weer terugverdient. Of je met overstappen kunt besparen, hangt af van het soort hypotheek dat je hebt, de resterende looptijd en de kosten.

Besparen op je hypotheek Snel weten of je kunt besparen op je hypotheek door overstappen naar een andere bank of rentemiddelen bij je eigen bank? Bereken in 5 minuten of je kunt besparen

Oversluiten spaarhypotheek

Bij een spaarhypotheek levert overstappen vaak geen besparing op. Bij een spaarhypotheek spaar je tegen dezelfde rente in je spaarpolis als de rente die je betaalt voor je hypotheeklening. Bij je hypotheek oversluiten naar een lagere rente spaar je ook tegen een lagere rente en gaat de spaarpremie voor de polis omhoog in plaats van omlaag. Een spaarhypotheek oversluiten levert meestal verlies op als de polis al meer dan 20 jaar loopt. Hetzelfde geldt voor bankspaarhypotheken.

Oversluiten levenhypotheek of beleggingshypotheek

Heb je een hypotheek met een gekoppelde beleggingsverzekering of levensverzekering dan kan oversluiten naar een bankspaarhypotheek wel verstandig zijn. Dit kan alleen met advies.

Oversluiten aflossingsvrije hypotheek

Het oversluiten van een aflossingsvrije hypotheek naar een bank met een lagere rente kan een flink voordeel opleveren. Je kunt deze hypotheekvorm gewoon meenemen naar een andere bank. De meeste banken willen maar maximaal 50% van de waarde van jouw woning aflossingsvrij lenen. Is jouw aflossingsvrije hypotheek hoger, dan zal een nieuwe bank je niet zomaar accepteren.

Zoek een bank die dit wel doet of laat het grootste deel aflossingsvrij en ga voor het deel dat boven die 50% uitkomt, wel aflossen door daar bijvoorbeeld een annuïteitenlening van te maken. Gedurende de resterende looptijd zullen je lasten omhoog gaan, maar aan het einde van de looptijd zijn je lasten een stuk lager. Daardoor is het risico lager dat je eventuele partner met een restschuld blijft zitten na overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Oversluiten annuïteiten of lineaire hypotheek

Houd er rekening mee dat je bij een annuïteitenhypotheek elke maand minder rente gaat betalen. Dat betekent dat het voordeel van een overstap naar een lagere rente bij een andere geldgever aan het einde van de looptijd niet snel loont: je verdient de kosten dan niet terug. Dit geldt nog meer voor een lineaire hypotheek.

Kosten oversluiten hypotheek

Stap je met je hypotheek over naar een andere bank, reken dan op advies-, taxatie-, bemiddelings- en notariskosten, bij elkaar al snel zo’n €3000. Staat je renteperiode nog vast bij je oude bank dan betaal je ook een boete voor vervroegd aflossen. Al deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar.

Een hypotheek oversluiten is alleen zinvol als je de kosten weer terugverdient gedurende de eerste rentevaste periode bij de nieuwe bank. Je weet namelijk niet, of je nieuwe bank na afloop van die eerste renteperiode nog steeds voordelig is.

