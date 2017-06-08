Voordeel: minder belasting

Bij een (bank)spaarhypotheek betaal je tijdens de hele looptijd rente over de volledige schuld. Die rente kun je aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Je hypotheekrente is bijvoorbeeld 4%. Door de belastingteruggave betaal je per saldo netto een lagere rente. Bijvoorbeeld maar 2,6%. En omdat je tussentijds niet aflost, profiteer je dus maximaal van de hypotheekrenteaftrek.

Daarnaast spaar je belastingvrij een bedrag op een rekening of in een polis. De rente die je ontvangt over deze spaarpot is gelijk aan de rente van je hypotheek. In dit voorbeeld is het 4%. Die 4% rente die je ontvangt is dus hoger dan de 2,6% hypotheekrente die je netto betaalt. Bovendien hoef je over het gespaarde bedrag geen vermogensbelasting in box 3 te betalen.

Hierdoor is extra geld in je polis of op de gekoppelde spaarrekening storten gunstiger dan extra aflossen.

Nadeel: spaargeld zit vast

Extra storten in je polis heeft ook een nadeel: je spaargeld is niet meer vrij beschikbaar. Met het opgebouwde bedrag moet je vaak verplicht in de toekomst je hypotheek aflossen. Een spaarpolis heeft meestal een looptijd van 30 jaar. Stort dus alleen spaargeld dat je echt niet nodig hebt in een spaarpolis of op de gekoppelde bankspaarrekening.

Eerder opnemen kan

Je kunt zonder fiscale boete het saldo van de spaarpolis of de gekoppelde bankspaarrekening eerder opnemen. Maar dat moet je dan wel gebruiken voor een aflossing op je hypotheek. Bij bijna alle banken en verzekeraars mag dat boetevrij.

Hoeveel storten?

Je kunt niet onbeperkt extra storten in een spaarpolis of op een bankspaarrekening. Er gelden strenge fiscale regels. Je mag van de Belastingdienst in 1 verzekeringsjaar niet méér storten dan maximaal 10 keer de laagste spaarpremie die je in andere jaren stort.

Voorbeeld: was je laagste premie in 1 verzekeringsjaar €600? Op basis van de fiscale regels mag je dan maximaal 10 x €600 = €6000 extra storten.

Let op: een verzekeringsjaar is niet hetzelfde als een kalenderjaar. Het verzekeringsjaar begint op de dag dat je de polis hebt afgesloten. Dat kan bijvoorbeeld 15 april zijn. Een kalenderjaar loopt van januari t/m december.

Het is niet bekend wat in de toekomst de laagste premie wordt. Daarom houden sommige geldverstrekkers een marge aan. Bij BLG en RegioBank mag je daarom maar 6 keer de huidige laagste premie storten. Bij ING is dat 7 keer de laagste premie. En bij Obvion is dat 8 keer.

Stort niet zomaar extra premie. Vraag vooraf aan de bank welk bedrag mogelijk is en hoe je dit kunt doen. Bij veel geldverstrekkers kun je ook online een rekentool invullen om de maximale storting te berekenen. En je kunt de extra storting daarna meteen online regelen.

Let op: uitzonderingen banken

Nationale Nederlanden is de enige geldverstrekker waarbij je niet extra kunt storten op je (bank)spaarhypotheek.

Bij Obvion mag je maar 1 keer per jaar een extra storting doen.

Bij ABN AMRO mag je minder boetevrij aflossen op de hypotheeklening als je extra stort in je (bank)spaarhypotheek.

MoneyView, peildatum 3 oktober 2025

Soms toch beter aflossen

Extra storten in de spaarpolis is niet altijd de voordeligste optie bij een spaarhypotheek. Bij een flinke overwaarde en een kleine spaarhypotheek kun je meestal beter aflossen.