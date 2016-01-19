Wat is risico-opslag?

De rente die je over je hypotheek betaalt, bestaat vaak uit een basisrente en een risico-opslag. Banken noemen het vaak renteopslag. Meestal betaal je een risico-opslag als je hypotheek groter is dan 60% van de waarde van je woning.

Hoeveel risico-opslag je betaalt, hangt af van de risicoklasse van je hypotheek. Ook wel tariefklasse genoemd. Die kunnen per hypotheekaanbieder verschillen. Een aanbieder heeft bijvoorbeeld 3 risicoklassen:

Een hypotheek van maximaal 60% van de woningwaarde.

Een hypotheek tussen de 60% en 90% van de woningwaarde.

Een hypotheek van meer dan 90% van de woningwaarde.

Heb je afgelost op je hypotheek of is je huis meer waard geworden? En was je hypotheek eerst 100% van de woningwaarde en nu nog 85%? Dan kan de risico-opslag misschien omlaag of vervallen. Ook als de rente nog een tijd vaststaat. Je betaalt dan direct een lagere hypotheekrente.

Hoeveel kun je besparen bij jouw bank?

Een aanpassing van de risicoklasse scheelt soms wel 0,5% aan hypotheekrente. Met een lagere risico-opslag kun je misschien wel een paar duizend euro per jaar besparen. Bereken je voordeel met het stappenplan hieronder. Heb je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dan heb je (bijna) nooit te maken met een risico-opslag.

Het is mogelijk dat je bij je eigen aanbieder in een hogere klasse valt dan bij een andere aanbieder. En dat je daardoor een hogere rente betaalt. Het kan voordelig zijn om over te stappen naar een andere aanbieder. Bekijk ons overzicht van de risicoklassen van alle hypotheekaanbieders.

Rekenvoorbeeld risico-opslag

Bereken je voordeel met ons stappenplan

Verlaging risico-opslag vaak niet automatisch

Soms hoef je zelf niets te doen. Staat je rente 5 jaar vast dan krijg je na die 5 jaar een rente-aanbod voor een nieuwe periode. Een hypotheekaanbieder kijkt bij het bepalen van de nieuwe rente of de hypotheek in een lagere risicoklasse valt. En past de rente daarop aan.

Er zijn steeds meer aanbieders die de risico-opslag maandelijks automatisch aanpassen als er voldoende is afgelost. Maar doet je geldverstrekker dat niet? Of wil je een lagere risico-opslag omdat de waarde van je woning is gestegen? Dan moet je zelf in actie komen. Gebruik hiervoor ons stappenplan.

Kosten risico-opslag aanpassen

Bijna alle hypotheekaanbieders rekenen geen kosten voor het aanpassen van de risico-opslag. NIBC doet dat bijvoorbeeld wel. Zij rekenen €250 administratiekosten.

Kosten taxatie woning

Het hangt van je hypotheekaanbieder af met welk document je de marktwaarde van je woning moet aantonen:

Je kunt een waardebepaling van je huis door de makelaar niet gebruiken.Benieuwd hoe het bij je eigen geldverstrekker zit? We hebben de voorwaarden per hypotheekaanbieder voor je op een rijtje gezet. Kies voor de goedkoopste optie.

Risico-opslag kan ook omhoog

De risico-opslag kan ook verhoogd worden als de waarde van je huis daalt. Dat gebeurt vaak pas als de looptijd van je rente eindigt en je een nieuw rente-aanbod krijgt omdat . Maar sommige aanbieders wijzigen het direct.