Kies slim bij einde rentevast periode

Loopt jouw rentevaste periode binnenkort af? Dan krijg je van je bank een aanbod om de rente te verlengen. De kans is groot dat je nieuwe rente hoger is. Vijf jaar geleden was de rente 1 of 2%. Nu betaal je 3,5 of zelfs 4%. Dat zorgt voor hogere maandlasten.

Het aanbod van je bank hoef je niet zomaar te accepteren. Het einde van de renteperiode is hét moment om actie te ondernemen: je kunt overstappen naar een andere aanbieder of je hypotheek aanpassen. Lees onze tips voor lagere woonlasten.

Vaak voordeel bij hypotheek oversluiten

Het is zeker de moeite waard te bekijken of je bij een andere hypotheekaanbieder een beter rente-aanbod kunt krijgen. Dat kan duizenden euro's schelen. Aan het einde van de renteperiode mag je boetevrij overstappen. Wel betaal je advies-, notaris- en taxatiekosten. Je bespaart alleen als je met die lagere rente ook die kosten terugverdient.

Check of risico-opslag omlaag kan

Je hypotheekrente bestaat uit een basisrente en risico-opslag. Risico-opslag wordt ook wel rente-opslag genoemd. Heb je flink afgelost of is je huis meer waard? Dan kan risico-opslag nu misschien vervallen of omlaag. En betaal je minder rente. Dit geldt niet voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Waarde woning gestegen?

Veel hypotheekaanbieders verlagen de risico-opslag niet automatisch als je woning in waarde stijgt. Je moet daar vaak zelf om vragen en de actuele waarde aantonen.

Bekijk de voorwaarden en mogelijkheden bij jouw bank.

Vraag nieuw energielabel aan

Heb je je huis verduurzaamd? Met een goed energielabel krijg je vaak korting op je hypotheekrente. Soms moet je zelf om de korting vragen. Bij een aantal banken krijg je de korting direct en bij een aantal pas vanaf de ingangsdatum van je nieuwe rente.

Als je het vergeet te vragen bij de renteherziening, dan moet je weer een tijd wachten. Het hangt van je aanbieder af bij welk energielabel je korting krijgt en hoeveel korting je krijgt. In ons overzicht staat hoe het zit bij jouw aanbieder.

Een korte rente is lager

Kies je voor een nieuwe rente van 5 jaar vast? Die rente is lager dan de rente voor 10 of 20 jaar. Het verschil met 10 jaar is al snel 0,4% en met 20 jaar zelfs 1,5%. Het hangt van je persoonlijke situatie af wat het beste bij je past: een lange of een korte rente. Je kunt je hypotheek ook splitsen in 2 leningdelen. Een deel met een korte rente en een deel met een lange rente.

Ben je benieuwd wat de hypotheekrente gaat doen? We vragen ieder kwartaal 3 economen van grote banken wat ze verwachten van de hypotheekrente.

Overweeg aflossingsvrije hypotheek

Los je nu iedere maand af op je hypotheek? Als je de hypotheek omzet naar een aflossingsvrije hypotheek ga je alleen rente betalen. En dalen je maandlasten. De rente van een aflossingsvrije hypotheek is vaak wel iets hoger. Het hangt van je hypotheek af of je de rente van een aflossingsvrije hypotheek mag aftrekken. Bekijk vooraf goed of je de rente ook in de toekomst kunt blijven betalen.

Vraag maandelijkse belastingteruggave aan

De hypotheekrente die je betaalt, mag je vaak aftrekken bij de belastingaangifte. Dan krijg je achteraf in 1 keer geld terug van de Belastingdienst. Je kunt ook je belastingteruggave per maand krijgen. Dit geld kun je dan direct gebruiken om je hypotheek te betalen. Je vraagt dan een voorlopige aanslag aan via Mijn Belastingdienst.

Kom op tijd in actie

Heb je een nieuw rente-aanbod ontvangen? Let op wanneer je moet reageren. Ben je te laat, dan verlengt je hypotheekaanbieder de hypotheek automatisch. En kiest dan voor dezelfde renteperiode als die je had. Stond de rente 10 jaar vast, dan krijg je weer 10 jaar vast.