Barbara van der Est Expert hypothekenBijgewerkt op:3 oktober 2025
Je bent ieder voor 50% eigenaar van de woning als:
Ben je gehuwd op huwelijkse voorwaarden? Heb je een geregistreerd partnerschap met partnervoorwaarden? Of woon je samen? Dan heb je misschien een andere eigendomsverdeling afgesproken. Dit kun je terugvinden in je koopakte (leveringsakte), in het samenlevingscontract of in een schuldbekentenis.
Ga je uit elkaar en blijft 1 van de partners in het huis wonen? Meestal moet de achterblijver de helft van het huis van de ex kopen. Hiervoor heb je waarschijnlijk een nieuwe lening nodig. De regels voor een nieuwe hypotheek kunnen anders zijn dan toen je de huidige hypotheek afsloot.
Ga je uit elkaar en blijft 1 in de huidige woning wonen? Dan moet de hypotheekverstrekker 1 van beiden uit hoofdelijke aansprakelijkheid ontslaan. Geldverstrekkers beoordelen deze situatie meestal als een nieuwe hypotheek:
Als een geldverstrekker deze regels strikt toepast, worden de hypotheeklasten vaak hoger. Soms vindt de geldverstrekker dat je de hypotheek hierdoor niet in je eentje kunt overnemen.
Een hypotheekverstrekker mag bij echtscheiding of relatiebreuk van de strikte hypotheeknormen afwijken. Dit heet de explain-regeling. Wijs je hypotheekverstrekker hierop als dat nodig is.
Blijven jullie voorlopig samen eigenaar van de woning? En blijf je in het 'oude' huis wonen en vertrekt je ex? Let goed op bij deze 2 opties: je ex betaalt alle rente of jullie betalen allebei de helft.
Het verrekenen van de maandelijkse aflossing werkt anders dan bij de rente-betalingen. Blijven jullie voorlopig samen eigenaar van de woning, maar woont je ex er niet meer? Als hij of zij de maandelijkse aflossingen volledig betaalt, betaalt je ex ook jouw deel. Het teveel betaalde moeten jullie later onderling verrekenen. Maak hierover afspraken in het echtscheidingsconvenant.
Als ex-partners kunnen jullie er ook voor kiezen om de woning te verkopen. Na verkoop wordt de hypotheek afgelost en moeten jullie allebei weer een nieuwe hypotheek afsluiten. Is er overwaarde, dan krijg je te maken met de eigenwoningreserve.
De overwaarde kun je gebruiken om een nieuw huis te kopen. Anders is de hypotheekrente voor dat deel niet aftrekbaar. Jullie kunnen ook een restschuld overhouden. Was er een hypotheek met NHG, dan kan de NHG in sommige gevallen de restschuld kwijtschelden.
Tip: de belastingregels zijn ingewikkeld. Het is daarom verstandig om bij een scheiding een belastingadviseur te raadplegen.
Kopen jullie beiden een nieuwe woning? En is het voor jullie allebei mogelijk om de rente mee te nemen? Bij steeds meer banken kunnen ex-partners allebei een deel van de rente meenemen. Dit kan bij: ABN AMRO, Argenta, ASN, Attens, BLG, Centraal Beheer, Florius, Handelsbanken, ING, Knab, Nationale Nederlanden, Obvion, Rabobank, Syntrus Achmea, Triodos en Vista Hypotheken (peildatum: 03-10-2025, bron: MoneyView).
Heb je in het verleden een overlijdensrisicoverzekering afgesloten bij je hypotheek? Vergeet dan niet om na de scheiding de begunstigde te wijzigen. Je kunt bijvoorbeeld je kinderen benoemen. Of een nieuwe partner met wie je gaat samenwonen.