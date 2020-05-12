Welk deel van de woning is bij scheiding van mij?

Je bent ieder voor 50% eigenaar van de woning als:

je vóór 2018 in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan zonder voorwaarden.

bent aangegaan zonder voorwaarden. je ná 2018 in beperkte gemeenschap van goederen bent getrouwd. Of je bent ná 2018 een geregistreerd partnerschap aangegaan zonder voorwaarden. En de woning is gemeenschappelijk bezit. Let op: Dit geldt ook als de woning vóór de 'grote dag' al gemeenschappelijk bezit was. Bijvoorbeeld met een eigendomsverdeling van jij 60% en de ander 40%. Dan is de verdeling ná de 'grote dag' opeens 50/50.

Ben je gehuwd op huwelijkse voorwaarden? Heb je een geregistreerd partnerschap met partnervoorwaarden? Of woon je samen? Dan heb je misschien een andere eigendomsverdeling afgesproken. Dit kun je terugvinden in je koopakte (leveringsakte), in het samenlevingscontract of in een schuldbekentenis.

Hypotheek afsluiten om in de woning te blijven

Ga je uit elkaar en blijft 1 van de partners in het huis wonen? Meestal moet de achterblijver de helft van het huis van de ex kopen. Hiervoor heb je waarschijnlijk een nieuwe lening nodig. De regels voor een nieuwe hypotheek kunnen anders zijn dan toen je de huidige hypotheek afsloot.

De regels bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek

De maximale hypotheek bedraagt 100% van de woningwaarde.

Je bent verplicht om een nieuwe hypotheek in 30 jaar annuïtair of lineair af te lossen. Tenminste, als je hypotheekrenteaftrek wilt ontvangen.

Een aflossingsvrije hypotheek mag voor nieuwe hypotheken niet hoger zijn dan 50% van de waarde van de woning.

Heb je een hypotheek van vóór 2013? Het is mogelijk deze hypotheek over te sluiten. Dan gelden de oude, ruimere voorwaarden en blijft de rente aftrekbaar. Tenminste, als je je aan de voorwaarden houdt. Daarbij maakt de hypotheekvorm die je hebt niet uit. Aflossingsvrij mag dan ook.

Verhoog je de bestaande hypotheek, bijvoorbeeld voor een verbouwing? Dan is de hypotheekrente voor het extra geleende bedrag alleen fiscaal aftrekbaar als dat bedrag volledig wordt afgelost. Én binnen 30 jaar annuïtair of lineair.

Vaak meer hypotheek mogelijk bij scheiding

Ga je uit elkaar en blijft 1 in de huidige woning wonen? Dan moet de hypotheekverstrekker 1 van beiden uit hoofdelijke aansprakelijkheid ontslaan. Geldverstrekkers beoordelen deze situatie meestal als een nieuwe hypotheek:

Ze kijken opnieuw naar het inkomen van degene die in het oude huis blijft wonen. Ook naar de waarde van het huis.

Ze kijken of de achterblijver alle lasten in zijn eentje kan betalen. De geldverstrekker houdt rekening met de veranderde hypotheeknormen.

Als een geldverstrekker deze regels strikt toepast, worden de hypotheeklasten vaak hoger. Soms vindt de geldverstrekker dat je de hypotheek hierdoor niet in je eentje kunt overnemen.

Meer mogelijk door explain-regeling

Een hypotheekverstrekker mag bij echtscheiding of relatiebreuk van de strikte hypotheeknormen afwijken. Dit heet de explain-regeling. Wijs je hypotheekverstrekker hierop als dat nodig is.

Samen eigenaar woning na scheiding en rente-aftrek

Blijven jullie voorlopig samen eigenaar van de woning? En blijf je in het 'oude' huis wonen en vertrekt je ex? Let goed op bij deze 2 opties: je ex betaalt alle rente of jullie betalen allebei de helft.

Samen eigenaar en de maandelijkse aflossing

Het verrekenen van de maandelijkse aflossing werkt anders dan bij de rente-betalingen. Blijven jullie voorlopig samen eigenaar van de woning, maar woont je ex er niet meer? Als hij of zij de maandelijkse aflossingen volledig betaalt, betaalt je ex ook jouw deel. Het teveel betaalde moeten jullie later onderling verrekenen. Maak hierover afspraken in het echtscheidingsconvenant.

Huis verkopen na echtscheiding

Als ex-partners kunnen jullie er ook voor kiezen om de woning te verkopen. Na verkoop wordt de hypotheek afgelost en moeten jullie allebei weer een nieuwe hypotheek afsluiten. Is er overwaarde, dan krijg je te maken met de eigenwoningreserve.

De overwaarde kun je gebruiken om een nieuw huis te kopen. Anders is de hypotheekrente voor dat deel niet aftrekbaar. Jullie kunnen ook een restschuld overhouden. Was er een hypotheek met NHG, dan kan de NHG in sommige gevallen de restschuld kwijtschelden.

Tip: de belastingregels zijn ingewikkeld. Het is daarom verstandig om bij een scheiding een belastingadviseur te raadplegen.

Hypotheek meenemen bij verkoop woning

Kopen jullie beiden een nieuwe woning? En is het voor jullie allebei mogelijk om de rente mee te nemen? Bij steeds meer banken kunnen ex-partners allebei een deel van de rente meenemen. Dit kan bij: ABN AMRO, Argenta, ASN, Attens, BLG, Centraal Beheer, Florius, Handelsbanken, ING, Knab, Nationale Nederlanden, Obvion, Rabobank, Syntrus Achmea, Triodos en Vista Hypotheken (peildatum: 03-10-2025, bron: MoneyView).

Denk aan de overlijdensrisicoverzekering

Heb je in het verleden een overlijdensrisicoverzekering afgesloten bij je hypotheek? Vergeet dan niet om na de scheiding de begunstigde te wijzigen. Je kunt bijvoorbeeld je kinderen benoemen. Of een nieuwe partner met wie je gaat samenwonen.