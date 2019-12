Starters: annuïteiten- of lineaire hypotheek?

Hoeveel kan ik maximaal lenen? Voordat je op zoek gaat naar een huis is het handig te weten hoeveel hypotheek je maximaal kunt krijgen. Bereken je maximale hypotheek Maak een gratis belafspraak

Hypotheekrente aftrekken

De rente op je hypotheek is fiscaal aftrekbaar als de lening in maximaal 30 jaar volledig wordt afgelost via een annuïteiten- of lineaire hypotheek.

Naast deze 2 hypotheekvormen kun je als starter ook kiezen voor een aflossingsvrije hypotheek. Maar omdat je de rente van een nieuwe aflossingsvrije hypotheek niet meer mag aftrekken, ligt het niet voor de hand om voor deze hypotheekvorm te kiezen.

Annuïteitenhypotheek

Bij een annuïteitenhypotheek betaal je - zolang de rente niet wordt aangepast - elke maand hetzelfde bruto bedrag. In het begin van de looptijd bestaat dit bedrag vooral uit rente, aan het einde van de looptijd vooral uit aflossing.

Omdat de rente fiscaal aftrekbaar is, maar de aflossing niet, nemen de netto hypotheeklasten elk maand toe. Je kunt ieder jaar iets minder hypotheekrente aftrekken, waardoor de netto maandlasten stijgen.

Kiezen voor een annuïteitenhypotheek

Als je nu nog niet zoveel verdient, maar het aannemelijk is dat je in de toekomst meer gaat verdienen, is een annuïteitenhypotheek aantrekkelijk. Tenslotte zijn de netto maandlasten door renteaftrek aan het begin van de looptijd laag. Later lopen de kosten op, maar verdien je ook meer, waardoor je de hogere kosten toch kunt dragen.

Lineaire hypotheek

Bij de lineaire hypotheek los je, uitgaande van een looptijd van 30 jaar, elke maand 1/360 van de oorspronkelijke lening af. Naast de aflossing betaal je rente over de openstaande schuld.

Hypotheekschuld daalt snel

Omdat je hypotheekschuld aan het begin van de looptijd het hoogst is, heb je in het begin ook de hoogte lasten. Hier staat tegenover dat je hypotheekschuld elke maand een stukje kleiner wordt; je bruto én netto hypotheeklasten worden hierdoor dus ook elke maand iets lager. Omdat je de hypotheekschuld met een lineaire hypotheek snel omlaag brengt, is dit een zeer veilige hypotheekvorm.

Kiezen voor een lineaire hypotheek

Starters waarvan het inkomen in de toekomst daalt, bijvoorbeeld door pensionering, kiezen meestal voor deze hypotheekvorm. Er is echter wel één probleem. Je moet de hoge lasten in het begin van de lineaire hypotheek kunnen betalen.

Wat worden de maandlasten van jouw hypotheek? Je maandlasten hangen af van: je inkomen

de waarde van je woning

de kenmerken van je hypotheek

Welke hypotheekvorm is het voordeligst?

Inflatie

Sommige mensen denken dat een lineaire hypotheek voordeliger is dan een annuïteitenhypotheek omdat je over de totale looptijd minder rente zou betalen. Of de lineaire hypotheek daadwerkelijk voordeliger is, hangt af van de stijging van het prijspeil in het algemeen: de inflatie. Bij een gemiddelde inflatie van zo'n 3% of hoger is de annuïteitenhypotheek iets voordeliger; is de inflatie lager, dan is de lineaire hypotheek goedkoper.

Welke hypotheekvorm kies je?

Welke hypotheekvorm je kiest, hangt in de eerste plaats af van je wat kunt betalen. Veel starters kunnen de hogere maandlasten aan het begin van de looptijd van een lineaire hypotheek niet ophoesten en kiezen daarom voor een annuïteitenhypotheek.

Speelt dit voor jou geen rol, kies dan voor de hypotheekvorm waar jij je het prettigst bij voelt. De lineaire hypotheek is een veiligere hypotheekvorm dan de annuïteitenhypotheek, doordat je bij een lineaire hypotheek de hypotheekschuld veel sneller omlaag brengt. Vind je het belangrijk om snel af te lossen, overweeg dan een lineaire hypotheek. Dat is ook het geval als je verwacht in de toekomst minder te verdienen, bijvoorbeeld doordat je minder wilt gaan werken of met pensioen gaat.

Alternatief

Een alternatief is een annuïteitenhypotheek die je combineert met elk jaar extra aflossen. Bij elke bank is dat tot maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom boetevrij mogelijk. Je houdt dan de flexibiliteit om in jaren dat het wat minder gaat wat minder te betalen. Deze constructie vereist wel meer discipline: je moet jezelf dwingen om elke maand het uitgespaarde bedrag van de annuïteitenhypotheek (vergeleken met de lineaire hypotheek) te sparen en van tijd tot tijd extra af te lossen op de lening.

