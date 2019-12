Boetevrij deel

Je mag de hele hypotheek boetevrij aflossen als je rentevaste periode is verstreken of als je een variabele rente hebt. Staat je rente nog vast, dan mag je jaarlijks een bepaald percentage van je hypotheek boetevrij aflossen.

Bij alle banken is dit minimaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom. Bedroeg de hypotheek bij afsluiten €250.000, dan mag je dus ieder jaar kosteloos €25.000 extra aflossen. Bij een aantal banken mag je méér aflossen.*

De koploper is Tulp Hypotheken. Hier mag je jaarlijks maar liefst 25% van de oorspronkelijke hoofdsom boetevrij aflossen.

Je mag 15% van de hypotheek in plaats van 10% aflossen bij: Argenta a.s.r. Merius NIBC Triodos Bank Venn Hypotheken Woonfonds

En zelfs 20% boetevrij aflossen bij: Centraal Beheer Iqwoon NIBC Direct Extra Van Lanschot



*Deze percentages gelden voor nieuwe hypotheken, voor de voordeligste hypotheekvorm (peildatum 9 oktober 2019). Voor duurdere varianten en/of bestaande hypotheken kunnen andere percentages gelden. Kijk in je hypotheekakte.

Lening in delen

Als je 2 soorten leningen hebt, bijvoorbeeld een spaarhypotheek van €200.000 en een aflossingsvrije hypotheek van €100.000, dan mag je het boetevrije percentage niet bij alle banken op dezelfde manier toepassen. Extra aflossen op een spaarhypotheek is meestal niet verstandig. Je kunt dan beter aflossen op je aflossingsvrije hypotheek.

Bij ongeveer de helft van de banken mag je het boetevrije percentage alleen nemen over het leningdeel waarop je aflost. In dit geval dus 10% van €100.000 = €10.000. Bij de andere banken mag je het boetevrije percentage over het hele hypotheekbedrag nemen. In dit voorbeeld dus €30.000 op je aflossingsvrije hypotheek.

Wil je weten wat mogelijk is bij jouw bank? Gebruik dan onze Hypotheekrentevergelijker. Na het invullen van de informatie krijg je een overzicht van de geldgevers. Kies bij jouw bank voor 'meer informatie' voor de belangrijkste hypotheekvoorwaarden.

Aflossen met spaargeld

Bij 10 banken is het boetevrije percentage hoger als je aflost met spaargeld of een schenking van ouders:

100% bij Allianz, Florius, Jungo, HollandWoont Hypotheken, Munt, NIBC Direct Extra, Obvion, Reaal, Robuust Hypotheken en Vista Hypotheken.

25% bij Merius.

€100.000 bij Lloyds, met geld uit een eenmalige belastingvrije schenking voor je woning.

Deze hoge bedragen gelden dus niet als je aflost doordat je overstapt naar een andere bank.

Boetevrij aflossen na overlijden

Ook na het overlijden van je partner is het mogelijk de hypotheeklasten te verlagen. Vaak is er een uitkering uit een - aan de hypotheek gekoppelde - overlijdensrisicoverzekering. Na overlijden lost de bank met het geld uit de polis de hypotheek zonder boete af.

Maar je kunt ook op andere manieren boetevrij aflossen na overlijden.

Extra aflossen, extra voordeel

Door een extra aflossing daalt de hypotheekschuld en gaan je maandlasten omlaag. Maar zo’n aflossing levert soms nog meer voordeel op. Zo ben je bij veel banken verplicht om een overlijdensrisicoverzekering (ORV) af te sluiten bij je hypotheek.

Je moet dan bijvoorbeeld het deel boven de 80% van de woningwaarde verzekeren bij overlijden. Kom je door extra af te lossen onder die grens, dan kun je je ORV opzeggen. Dat scheelt premie. Zoek wel eerst uit, bijvoorbeeld met een adviseur, of je die verzekering kunt missen.

Ook kan de hypotheekrente misschien omlaag, doordat de hypotheeklening na aflossing in een lagere risico-opslag terechtkomt.

Lees ook: