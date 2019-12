De looptijd van je hypotheek verlengen

Een spaarhypotheek los je aan het einde van de looptijd af met het kapitaal uit je spaarpolis. De hypotheek is dan afgelopen. Ook een aflossingsvrije hypotheek heeft een looptijd, vaak 30 jaar. Maar na afloop wordt de hypotheek niet vanzelf afgelost. Kun je niet aflossen met spaargeld of met de uitkering uit een spaarpolis, dan moet je de hypotheek opnieuw afsluiten. Dat kan bij je eigen bank of bij een andere bank.

Verlengen bij eigen bank

Na afloop van de, met de bank afgesproken, looptijd van je hypotheek moet je met je bank in gesprek. Het gaat hierbij om aflossingsvrije hypotheek of beleggingshypotheken waarbij de afloopdatum van het hypotheekcontract is bereikt. Het gaat dus niet om de afloop van de rentevasteperiode (bijvoorbeeld het aflopen van een rente die je 10 jaar hebt vastgezet).

Wil je de hypotheek langer door laten lopen, dan kan de bank kan hiervoor verlengingskosten rekenen. Sommige geldverstrekkers eisen de tussenkomst van een adviseur (dan zijn er dus advieskosten) en misschien is ook een taxatie nodig. Bij de meeste banken hoef je niet opnieuw naar de notaris.

Banken kunnen een inkomens-/lastentoets doen maar gaan meestal soepel om met de uitkomsten. De hypotheek kan vrijwel altijd gewoon doorlopen. De bank kan wel vragen om een deel annuïtair te gaan aflossen.

Afsluiten bij andere bank

Je kunt je hypotheek ook oversluiten naar een andere bank. Dit is zinvol als de rente elders flink lager is. Stap je over, dan betaal je naast advies- en taxatiekosten ook nog notariskosten. Het krijgen van een hypotheek bij een nieuwe bank heeft veel meer voeten in de aarde.

De nieuwe bank beoordeelt het volgende:

Of je inkomen hoog genoeg is om de hypotheek te blijven betalen. Ga je binnen 10 jaar met pensioen dan zal de bank ook kijken of het pensioeninkomen hoog genoeg is.

Of de hypotheek voldoet aan de nieuwe norm die geldt sinds 2011: bij de meeste aanbieders mag je maximaal 50% van de woningwaarde aflossingsvrij lenen. Is de lening hoger, dan moet je het meerdere gaan aflossen.

Of je de lening nog kunt betalen als de fiscale aftrek vervalt. Hypotheekrente is beperkt aftrekbaar: heb je vóór 2001 afgesloten, dan vervalt de rente-aftrek na 2031. Bij hypotheken die na 2001 zijn gesloten vervalt de hypotheekrente-aftrek 30 jaar na afsluiten. De netto maandlasten van de hypotheek stijgen daardoor en ook dit rekent de bank mee.

Of er een overlijdensrisicoverzekering (ORV) nodig is. De eisen hiervoor verschillen per bank.

