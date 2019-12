Over onze test & dienstverlening

Belangrijke voorwaarden

Hoe hoger de score (op een schaal van 1 tot 10), hoe beter de voorwaarden van de hypotheek. Controleer bij een testoordeel lager dan 7,0 of je te maken hebt met een budgethypotheek.

Een budgethypotheek kenmerkt zich door een lagere rente in ruil voor magere voorwaarden. Budgethypotheken kennen bijvoorbeeld strikte voorwaarden waaronder je de rente kunt meenemen naar je nieuwe woning. Als je hier niet aan voldoet, kun je de rente niet meenemen naar je volgende huis.

De belangrijkste testaspecten zijn:

Boete

Het bedrag dat je jaarlijks boetevrij mag aflossen.

De rente die de geldgever hanteert bij het berekenen van de boete.

Flexibiliteit

Hoeveel keuze heb je binnen je hypotheek?

Moet je een overlijdensrisicoverzekering afsluiten?

Welke mogelijkheden zijn er voor de rentevaste perioden en de rentetypen?

Kun je zonder tussenkomst van de notaris de hypotheek verhogen?

Offerte

Hoe lang is de termijn tussen het accepteren van de offerte en het daadwerkelijke transport van de hypotheek bij de notaris?

Kun je de termijn verlengen? En wat kost dat?

Mag je een geaccepteerde offerte kosteloos annuleren?

Wat is de uiteindelijke rente: de offerterente, de dagrente of de dalrente?

Nieuwbouw

Bij een nieuwbouwwoning is er doorgaans sprake van een bouwdepot. Dat is het deel van de hypotheek dat je nog moet betalen aan de aannemer. Over dat bedrag krijg je een rentevergoeding. Deze is óf gelijk aan de hypotheekrente (gunstig) 1% lager (ongunstig).

Testoordelen

