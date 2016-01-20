Wat is een bankgarantie?

In het voorlopig koopcontract voor je nieuwe woning staat standaard dat je een aanbetaling moet doen. Om de verkoper financieel te beschermen. Bijvoorbeeld als je op het laatste moment van de koop afziet. Die aanbetaling heet de waarborgsom. Meestal gaat het om 10% van de koopsom. Bij een koopsom van €400.000 is dat €40.000.

Heb je dat geld niet? Dan kun je je hypotheekaanbieder vragen om een bankgarantie. Een bankgarantie is een document waarin de bank garandeert dat de verkoper die 10% krijgt als jij je afspraken niet nakomt.

Kies je voor een bankgarantie en gaat de koop door? Dan krijgt de verkoper op de passeerdatum de volledige aankoopsom. De bankgarantie is dan niet meer nodig en kan vervallen.

Regel de bankgarantie snel

De termijn voor de waarborgsom staat in het koopcontract. Binnen die tijd moet de notaris het geld óf de bankgarantie ontvangen hebben. Meestal heeft de bank 2 weken nodig voor het regelen van de bankgarantie. Vraag de bankgarantie dus op tijd aan.

Wat kost een bankgarantie?

Zo'n garantie kost bij de meeste hypotheekaanbieders ongeveer 1% van het bedrag van de garantie. Bij een koopsom van €300.000 is het bedrag waarvoor de geldverstrekker garant staat €30.000. De kosten van de bankgarantie zijn dan €300. Je kunt een bankgarantie alleen afsluiten in combinatie met een hypotheek.

Regel je een hypotheek via de Consumentenbond? Dan betaal je 0,9% van het bedrag van de bankgarantie, met een minimum van €225.

Bankgarantie niet nodig bij voldoende spaargeld

Heb je ruim voldoende spaargeld, dan kun je beter zelf de waarborgsom betalen. Je hebt dan geen bankgarantie nodig en dat scheelt kosten. Je stort de waarborgsom op de rekening van de notaris. Als de koop doorgaat, ontvangt de notaris op de passeerdatum ook de rest van de aankoopsom. En maakt al het geld in 1 keer over aan de verkoper.

Bankgarantie kan niet bij familiehypotheek

Sluit je een familiehypotheek af bij je ouders en geen hypotheek bij een 'gewone' hypotheekaanbieder? Dan kun je geen bankgarantie afsluiten. Misschien willen je ouders je geld lenen om de waarborgsom bij de notaris te storten.

Wij raden je aan hiervoor een aparte leningovereenkomst maken en een zakelijke rente te betalen. Anders kan de Belastingdienst het als een schenking zien en moet je misschien schenkbelasting betalen. De rente over deze lening is niet aftrekbaar, want je hebt op dat moment nog geen eigen woning.

Deze lening wordt afgelost op het moment dat de overdracht van de woning plaatsvindt. Bespreek de 'leenconstructie voor de waarborgsom' met de notaris. Hij moet de 10% waarborgsom niet verrekenen met de aankoopsom. Anders is een deel van de rente van de familielening niet aftrekbaar.

Wat als de koop niet doorgaat?

Soms kun je nog af van de koop de woning zonder je aanbetaling te verliezen. Bijvoorbeeld als je je binnen 3 dagen na de koop bedenkt. Of als er een ontbindende voorwaarde geldt.

Ontbindende voorwaarden

Je kunt bij een bod op een huis aangeven dat je het huis alleen koopt onder bepaalde voorwaarden. Dit worden ontbindende voorwaarden genoemd. Bijvoorbeeld de voorwaarde dat de koop niet doorgaat als banken je minder hypotheek willen geven dan je nodig hebt. Heb je deze voorwaarde afgesproken? En lukt het inderdaad niet met de hypotheek? Dan hoef je de waarborgsom van 10% niet te betalen.

Aanbetaling kwijt

Zie je na die termijn van 3 dagen toch af van de koop? En kun je niet verwijzen naar een ontbindende voorwaarde? Dan ontvangt de verkoper de waarborgsom van 10%. Als de bank een garantie heeft afgegeven, betaalt de bank dit bedrag aan de verkoper. Je hebt nu een schuld aan de bank, die je hoe dan ook moet terugbetalen.