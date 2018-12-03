Wat kan ik in 2025 of 2026 maximaal lenen met NHG?

2025

Je kunt in 2025 een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluiten voor woningen met een maximale aankoopprijs van:

€450.000, inclusief eventuele verbouwingskosten.

€477.000 als je het extra bedrag volledig besteedt aan energiebesparende maatregelen in je huis.

2026

€470.000, inclusief eventuele verbouwingskosten.

€498.200 als je het extra bedrag volledig besteedt aan energiebesparende maatregelen in je huis.

Je kunt niet meer lenen dan 100% van de waarde van de woning. Bij energiebesparende maatregelen mag je maximaal 106% van de woningwaarde lenen. De woning moet je hoofdverblijf zijn. Dus geen tweede woning of een woning die je doorverhuurt.

Veranderingen NHG 2026

NHG-grens voor alle type woningen

Vanaf 2026 gelden de maximale leenbedragen met NHG voor alle type woningen. Ook voor woonwagens, standplaatsen, tiny houses, woonboten en flex-woningen. Het maximum is altijd €470.000, of €498.200 bij verduurzaming.

Tijdelijk aflossingsvrij bij verhuizing en 2 woningen

Bij verkoop van de oude woning mag een bestaande NHG-lening volledig aflossingsvrij worden gemaakt zolang je 2 woningen bezit en van plan bent om te verhuizen. En de rente blijft aftrekbaar. Dit mag maximaal het lopende kalenderjaar plus de 3 daaropvolgende jaren. Het voordeel van aflossingsvrij is dat je tijdelijke dubbele lasten dan lager zijn.

Lagere rente met NHG

Een lagere rente zorgt voor lagere maandlasten. Leen je meer dan 60% van de waarde van je woning? Dan betaal je met NHG bijna altijd een lagere rente over je hypotheek.

Bij een lagere rente kun je meer lenen. Zet je de hypotheekrente voor minimaal 10 jaar vast? Dan kun je met de lagere NHG-rente meer lenen dan zonder NHG.

Hoe groot is het rentevoordeel van NHG?

Het rentevoordeel kan oplopen tot 1%. Dit hangt af van de renteopslag die je bank rekent. Stel, je wil een hypotheek van 100% van woningwaarde en een rente van 10 jaar vast. Dan ligt de NHG-rente gemiddeld 0,5% lager. Het rentevoordeel behoud je de hele looptijd. Dat bespaart je uiteindelijk duizenden tot tienduizenden euro's.

Meer voordelen van NHG

Hulp bij financiële problemen

Een ander voordeel van NHG is dat je de financiële risico’s van een koopwoning beperkt. Kun je de maandelijkse hypotheeklasten niet betalen? Dan zoekt NHG samen met jou en je geldverstrekker naar oplossingen. Ze staat garant voor de terugbetaling van je hypotheek aan de bank. Soms wordt bij gedwongen verkoop van je huis een restschuld kwijtgescholden. Lees hieronder meer over hulp bij betalingsproblemen.

Wat zijn de nadelen van NHG?

Aflossingsvrij niet mogelijk voor starters

Als starter kun je geen hypotheek met NHG afsluiten als je een deel van de hypotheek aflossingsvrij wilt lenen. Heb je een hypotheek die op 31 december 2012 al bestond? Dan mag die onder voorwaarden wel aflossingsvrij zijn.

Bij kleine hypotheek wel kosten maar geen of beperkt voordeel

Wil je een hypotheek tot ongeveer 60% van de waarde van de woning? Dan levert NHG bij de meeste hypotheekaanbieders maar een klein rentevoordeel op. Het is dan de vraag of het rentevoordeel opweegt tegen de afsluitkosten van NHG. Je hypotheekadviseur kan dit voor je uitrekenen. Bij zo'n relatief lage hypotheek is de verkoopopbrengst altijd hoger dan de schuld. En heb je niet veel aan de restschuldgarantie. Dit voordeel valt dus weg.

Wanneer kan ik NGH aanvragen?

Wat kost NHG?

Voor NHG betaal je in 2025 en in 2026 een eenmalige én fiscaal aftrekbare borgtochtprovisie van 0,4%. Bij een hypotheek van €400.000 is dat €1600. Deze kosten heb je er meestal in 1 tot 3 jaar uit. Dat komt omdat je met NHG een (veel) lagere hypotheekrente betaalt.

Hulp bij betalingsproblemen

Kun je een gedeelte van de hypotheeklasten niet meer betalen? Dan mag je het bij de hypotheekschuld laten bijschrijven tot maximaal 9% van je NHG-hypotheek. Met je hypotheekverstrekker moet je hiervoor wel een terugbetalingsregeling afspreken. Door de tijdelijke steun vanuit NHG wordt verkoop van je woning misschien voorkomen.

Kwijtschelden restschuld

Kun je de hypotheeklasten echt niet meer betalen door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, scheiding of overlijden van je partner? En zijn andere oplossingen niet mogelijk? Dan moet je de woning in principe verkopen. Als de verkoopopbrengst te laag is om de schuld helemaal af te lossen, ontstaat er een restschuld. Dan scheldt NHG de restschuld kwijt als je aan de voorwaarden voldoet.

Je krijgt dan een registratie bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Hierdoor blijft het 5 jaar lang moeilijk om een nieuwe hypotheek of lening te krijgen.

Kom je niet in aanmerking voor kwijtschelding van een restschuld? Als je het nieuwe huis ook financieert met een NHG-lening, kun je de restschuld soms meefinancieren in een nieuwe hypotheek. Lees meer over NHG en hulp bij betalingsproblemen.