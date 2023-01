Biedcertificaat voor huizenkopers

Wat is een biedcertificaat?

In het biedcertificaat verklaart een hypotheekadviseur tot welk bedrag je een huis kunt kopen. Hierbij kijkt hij of zij alleen naar je inkomen, je spaargeld en je eventuele schulden. Dus niet naar de waarde van de woning die je wil kopen.

Als je biedt op een huis dan ben je zelden de enige. Met een biedcertificaat weet de verkoper direct welk bedrag je kunt lenen. Dat geeft de verkoper meer zekerheid dat de koop doorgaat. En maak je meer kans op het huis. Bij sommige nieuwbouwprojecten is een biedcertificaat verplicht.

Bied onder voorbehoud van financiering

Wij adviseren je om bij een bod op een huis altijd een financieringsvoorbehoud op te nemen. Dan kun je het koopcontract ontbinden als de hypotheek voor het huis toch niet lukt. Zonder dat je een boete van 10% over de koopsom moet betalen. Bij een huis van €300.000 is dat €30.000.

De kans dat de koop niet door kan gaan is met een biedcertificaat een stuk kleiner. Met een biedcertificaat wordt je bod dus een stuk serieuzer genomen.

Hoe kom ik aan een biedcertificaat?

Bij een aantal onafhankelijke hypotheekadviseurs zoals De Hypotheker en Consumentenbond Hypotheekadvies kun je een verklaring met je maximale leensom aanvragen. Ook een aantal banken biedt het aan. De meesten noemen het een biedcertificaat. Bij de ING heet het een oriëntatiecertificaat en de Rabobank noemt het een hypotheekverklaring.

Een biedcertificaat is standaard voor iedereen die een huis wil kopen. De verklaring bij de Rabobank is alleen voor starters en is inclusief een rente-aanbod. Stijgt de rente binnen 3 weken na afgifte van de verklaring dan heb je daar geen last van.

Bijna overal is zo’n verklaring gratis maar bij de SNS moet je er voor betalen: €50 bij aankoop van je eerste huis en €100 bij je tweede of volgende huis. Sluit je binnen een jaar een hypotheek bij de SNS dan worden de kosten verrekend met de advieskosten.

Bij de meeste aanbieders bespreek je in een gratis (online) oriëntatiegesprek je persoonlijke situatie, je woonwensen en je maximale hypotheekbedrag. Heb je alle gevraagde documenten aangeleverd? Dan krijg je kort na het gesprek het biedcertificaat toegestuurd of kun je hem zelf opmaken.

Welke informatie is er nodig?

Om je maximale leensom te bepalen heeft de hypotheekadviseur je financiële gegevens nodig, zoals:

Een salarisstrook.

Een overzicht van je spaargeld.

Overzicht van (studie) leningen.

Bij het Consumentenbond Hypotheekadvies biedcertificaat staan ook de gegevens van de woning die je wil kopen vermeld. Gaat de koop niet door en wil je bieden op een andere woning? Dan kun je dat zelf eenvoudig aanpassen.

Let op bij een rentestijging

Sommige hypotheekadviseurs rekenen met een reële toetsrente om de maximale leensom te berekenen. Ze houden dan rekening met een lichte stijging van de rente. Dat betekent dat de maximale leensom die in het biedcertificaat staat, lager uitkomt dan je in werkelijkheid kunt lenen.

Het is mogelijk dat de hypotheekrente tijdens de geldigheidsperiode van het certificaat fors stijgt. Het maximale leenbedrag in het certificaat klopt dan niet meer en wordt lager. Of hoger, als de hypotheekrente daalt. Het verschil kan wel duizenden euro’s zijn. Je moet dan een nieuw biedcertificaat aanvragen.

Biedcertificaat is geen garantie

Het biedcertificaat gaat alleen over je leenmogelijkheid op basis van je inkomen en spaargeld. En niet over de waarde van de woning. Je kunt maximaal 100% van de woningwaarde lenen. Je hebt dus altijd eigen geld nodig. En valt de taxatiewaarde van de woning tegen, dan kun je dus minder lenen. Ook al kun je het huis op basis van inkomen wél betalen.