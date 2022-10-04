Biedcertificaat voor huizenkopers

Wat is een biedcertificaat?

Als je biedt op een huis dan ben je zelden de enige. Als je een biedcertificaat meestuurt, maak je meer kans op het huis. In het certificaat verklaart een hypotheekadviseur wat je maximaal kunt lenen. Dat geeft de verkoper meer zekerheid dat de koop doorgaat. Bij sommige nieuwbouwprojecten is een biedcertificaat verplicht.

Biedcertificaat of biedverzekering?

Een biedcertificaat is niet hetzelfde als een biedverzekering. Het certificaat is een opgave van je maximale hypotheekbedrag. Maar je weet niet of je hypotheekaanvraag wordt goedgekeurd. Bij een biedverzekering weet je dat wél zo goed als zeker. Met een biedverzekering kun je zonder risico bieden op een huis zonder voorbehoud van financiering. Bekijk alle verschillen.

Hoe kom ik aan een biedcertificaat?

Bij een aantal onafhankelijke hypotheekadviseurs zoals Consumentenbond Hypotheekadvies kun je een verklaring met je maximale leensom aanvragen.

Ook een aantal banken biedt het aan. De meesten noemen het een biedcertificaat. Bij de ING heet het een oriëntatiecertificaat. Bij de meeste aanbieders bespreek je in een gratis (online) oriëntatiegesprek je persoonlijke situatie, je woonwensen en je maximale hypotheekbedrag. Heb je alle gevraagde documenten aangeleverd? Dan krijg je kort na het gesprek het biedcertificaat toegestuurd of kun je hem zelf opmaken.

Welke informatie is er nodig?

Deze financiële gegevens heeft de hypotheekadviseur nodig om de maximale leensom op basis van je inkomen te bepalen:

Een salarisstrook.

Een overzicht van je spaargeld.

Overzicht van (studie) leningen.

Bij een biedcertificaat gaat het om het maximale bedrag dat je kunt lenen op basis van je inkomen en je vaste lasten. Wil je een deel van de aankoopsom met eigen geld betalen? Bijvoorbeeld met geld van een schenking of een lening bij je ouders? Dan kun je dus een duurder huis kopen. Vermeld bij je bod dat je eigen geld hebt en geen maximale hypotheek nodig hebt.

Bied onder voorbehoud van financiering

Wij adviseren je om bij een bod op een huis met een biedcertificaat een financieringsvoorbehoud op te nemen. Dan kun je het koopcontract ontbinden als de hypotheek voor het huis toch niet lukt. Zonder dat je een boete van 10% over de koopsom moet betalen. Bij een huis van €300.000 is dat €30.000.

Kies je voor een biedverzekering dan kun je wel bieden zonder een financieringsvoorbehoud. De verzekering betaalt de boete als de koop toch niet door kan gaan omdat de financiering niet rondkomt. Je loopt zelf geen financieel risico.

Let op bij een rentestijging

Sommige hypotheekadviseurs houden dan rekening met een lichte stijging van de rente. Dat betekent dat de maximale leensom die in het biedcertificaat staat, lager uitkomt dan je in werkelijkheid kunt lenen.

Het is mogelijk dat de hypotheekrente tijdens de geldigheidsperiode van het certificaat fors stijgt. Het maximale leenbedrag in het certificaat klopt dan niet meer en wordt lager. Of hoger, als de hypotheekrente daalt. Het verschil kan wel duizenden euro’s zijn. Je moet dan een nieuw biedcertificaat aanvragen.

Biedcertificaat is geen garantie

Het biedcertificaat gaat alleen over je leenmogelijkheid op basis van je inkomen en spaargeld. En niet over de waarde van de woning. Je kunt maximaal 100% van de woningwaarde lenen. Je hebt dus altijd eigen geld nodig. En valt de taxatiewaarde van de woning tegen, dan kun je dus minder lenen. Ook al kun je het huis op basis van inkomen wél betalen.

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